EDUCATION NATIONALE : Les nouveautÃ©s de la rentrÃ©e

Mme Nouria Benghebrit qui s’exprimait, hier au forum d’Echaâb, a en effet souligné que «80% des nouveaux manuels scolaires sont disponibles au niveau des points de vente de l’Office national des publications scolaires (ONPS)». Poursuivant ses propos, elle précise, cependant, que sept nouveaux livres n’ont pas été à la hauteur des attentes. En fait, a-t-elle expliqué, la commission nationale chargée de l’homologation et de suivi des manuels scolaires a émis des réserves sur le contenu de ces 7 livres qui étaient en fait destinés au deuxième cycle de l’éducation et plus précisément au profit des élèves inscrits en 2e et 3e années moyennes. De ce fait, il a été donc décidé d’accorder davantage de temps aux experts aux fins de revoir le contenu des manuels en question qui ne seront, par conséquent, disponibles qu’au courant de l’année scolaire 2018-2019. Il convient de signaler dans ce contexte que l’opération d’évaluation et de révision des nouveaux livres scolaires passe par de nombreuses étapes et nécessite des efforts déployés sur une période étalée entre cinq et huit mois. Aussi, chaque matière exige pas moins de quinze experts et cadres spécialisés qui sont choisis sur la base de leurs compétences reconnues lors de leur parcours professionnel consacré à l’enseignement au niveau des services de l’éducation nationale ou de l’enseignement professionnel.



Plusieurs nouveautés attendues



Il faut dire que l’année scolaire qui sera entamée le 6 septembre prochain sera notamment caractérisée par la mise en œuvre des quatre programmes d’enseignement réécrits et de leurs documents d’accompagnement pour les seconds paliers des cycles primaire et moyen (3e et 4e AP et 2e et 3e AM). Ces programmes représentent, en fait, une continuité de ceux déjà appliqués dans le premier palier du cycle primaire et celui du cycle moyen en 2016-2017. Il est utile de rappeler, également, qu’une place de choix dans les contenus disciplinaires, est accordée aux valeurs et au renforcement de l’algériannité. Les manuels sont également conçus de façon cohérente et progressive, dans une logique de palier, mettant l’élève au centre des apprentissages. Il sera question aussi à la faveur de cette nouvelle année scolaire de mettre à la disposition des élèves de nouveaux manuels pour ces niveaux concernés ainsi que les cahiers d’activités, avec, faut-il le préciser, nombre de nouveautés ainsi que des guides d’utilisation des manuels scolaires pour les enseignants, la composante orale dans les apprentissages linguistiques des thématiques relevant de l’environnement local et du patrimoine culturel national. L’autre annonce faite hier, par la ministre de l’Education nationale au forum d’Echaâb, concerne l’élaboration actuelle d’un recueil de textes littéraires dans les trois langues (arabe, tamazight et français) lequel recueil devrait être prêt en octobre prochain, a-t-elle indiqué. D’autre part et en ce qui concerne les nouveaux livres scolaires devant être publiés au cours des prochaines années, la ministre a annoncé que les appels d’offres y afférents ont déjà été lancés et que onze maisons d’éditions ont été chargées de cette mission.



« Toutes les dispositions sont prises pour assurer le succès de la rentrée »



S’exprimant davantage sur la prochaine rentrée scolaire à laquelle pas moins de neuf millions d’élèves sont attendus, Mme Nouria Benghebrit a déclaré que «toutes les dispositions ont été prises pour assurer le succès de la rentrée». Placée sous le slogan «Tous mobilisés pour une école citoyenne et de qualité», la rentrée du 6 septembre prochain s’inscrit, il faut le dire, dans le cadre de la refonte pédagogique et de la régulation du processus continu et dynamique de l’application de la réforme du système éducatif. Aussi plusieurs nouveautés y sont attendues. Outre la mise en œuvre des quatre nouveaux programmes d’enseignement réécrits et leurs documents d’accompagnement, il sera procédé aussi à l’affectation des classes de 2e AP et 3e AP et de 2e AM et 3e AM aux enseignants ayant bénéficié de la formation relative à la mise en œuvre des nouveaux programmes pour ces niveaux d’enseignement. A retenir également, le premier cours sera dispensé le jour même de la rentrée et sera consacré à l’écocitoyenneté.



Les cantines scolaires seront ouvertes le jour de la rentrée



La rentrée des classes se caractérise sur un autre plan par «l’ouverture des cantines scolaires, le 6 septembre, soit, dès le premier jour de classe». Il y aura par la suite, dans les jours qui suivent, l’élection, des représentants des élèves avec explications, débats, argumentations, vote, etc. Le but à travers cette démarche est de renforcer davantage l’éducation à la citoyenneté, avec comme objectif, l’école comme maillon d’apprentissage et de construction des identités personnelles et collectives. Aussi, des mécanismes d’accompagnement nécessaires à l’application des nouveaux programmes sont mis en place et l’accent est mis notamment sur la formation des inspecteurs, des enseignants et des chefs d’établissements. Lors de l’année scolaire 2017-2018, il sera procédé à la poursuite de la mise en œuvre de grand nombre d’actions en relation avec les objectifs du plan sectoriel de développement 2015-2019 dont la ligne directrice repose fondamentalement sur l’objectif d’atteindre «une école de qualité qui préserve l’équité et l’égalité des chances à l’ensemble des enfants pour l’accès à un enseignement de qualité, pertinent, efficient et inclusif». Il faut dire que la ligne directrice des objectifs du plan sectoriel c’est aussi «un système scolaire qui permet non seulement de scolariser mais aussi de donner à chaque élève les mêmes chances de réussite et à chaque jeune les mêmes opportunités de poursuivre ses études et de trouver sa place dans la vie sociale et professionnelle». En somme, et comme cela est souligné dans cette circulaire-cadre du ministère de l’Education nationale, les actions programmées pour la rentrée scolaire introduisent les améliorations nécessaires à l’application des recommandations issues des consultations avec la communauté éducative et les partenaires sociaux, en rapport avec les synthèses et recommandations de la conférence nationale sur l’évaluation à mi-parcours de la réforme de l’école, organisée, faut-il le rappeler, en juillet 2015. Autant d’actions qui s’opèrent par la mise en action synergétique des trois leviers (refonte pédagogique, gouvernance et professionnalisation des personnels par la formation) autour desquelles s’articulent toutes les opérations engagées dans le cadre de la politique éducative rénovée, poursuit la même source. Pas moins de cinq points essentiels seront cités, dans ce contexte. Il, s’agit de prime abord, du recentrage stratégique (pédagogique, administratif et de gestion) sur le cycle primaire, en tant que phase de structuration de base des premiers apprentissages des élèves mais aussi de «la centration sur les langages fondamentaux (la langue arabe, les mathématiques et les langues étrangères)». Il est question aussi de la refonte du système d’évaluation pédagogique ; de l’éducation à la citoyenneté «ouverte et participative par les élèves et pour les élèves». Cinquièmement et enfin, «le tout est adossé aux ancrages historiques et référents culturels de notre pays : l’Algériannité».



L’examen de 5e année primaire maintenu



Par ailleurs et en réponse à une question relative au concours de recrutement du personnel administratif du secteur, la ministre notera que comme pour les enseignants, le recrutement sera fait sur la base de l’ordre de mérite. Cela dit, à partir de cette année, il n’y aura pas de plafonnement du nombre de ces derniers. Il sera donc possible de recourir à la plateforme numérique ; une plateforme qui est à même de constituer un véritable vivier à utiliser en cas de besoin. A retenir, le ministère de l’Education est un grand pourvoyeur d’emplois. «En deux années seulement, il a été procédé au recrutement de 100.000 enseignants». En réponse à une question relative au mot d’ordre de grève à laquelle a appelé un des syndicats de l’Education, la ministre se dit convaincue que «le sens de responsabilité l’emportera», d’autant que la rentrée scolaire devrait être un jour de fête. Aussi, elle mettra l’accent sur le fait que les syndicats de la communauté éducative font partie des «partenaires sociaux». Evoquant la question des examens nationaux et tout en réitérant le fait que le bac 2018 est pour l’instant sans changement, la ministre démentira les rumeurs selon lesquelles le passage en 1re année moyenne se fera en 2018, sans passer par l’examen de la 5e.

Soraya Guemmouri

Combler le déficit en enseignants dans certaines wilayas



Dans une déclaration en marge du forum du journal Echaab, Mme Benghebrit a précisé qu’«il sera procédé à l’exploitation de la liste nationale dans le recrutement des enseignants après épuisement de la liste de wilaya», citant à ce propos la direction de l’Education d’Alger-Centre qui dispose de 13 enseignants admis pour la matière de physique-chimie alors qu’elle a besoin de 39 enseignants et n’a pas de liste de réserve. Le secteur «tiendra compte, lors de l’opération de recrutement, du classement du candidat dans la plateforme de recrutement», a affirmé la ministre, soulignant que ses services vont «recourir à la liste nationale après exploitation de la liste de wilaya issue de la plateforme de recrutement de 2017». Le ministère de l’Education avait organisé en juin dernier un concours pour le recrutement de 10.009 enseignants dont 4.759 pour l’enseignement secondaire et 5.250 pour l’enseignement moyen.

Les mathématiques et la physique sont les plus demandés au niveau du cycle secondaire. Le nombre de postes à pourvoir a atteint 764 postes pour les mathématiques et 645 pour la physique. 1.128 postes avaient été prévus pour la physique au cycle moyen et 971 autres pour les mathématiques.

Concernant le recrutement des administrateurs, la ministre a affirmé que la direction générale de la fonction publique a attribué au secteur de l’éducation «une autorisation exceptionnelle» relevant le seuil de recrutement des administrateurs, indiquant que le concours de recrutement des administrateurs «est soumis aux mêmes modalités du concours des enseignants, et ce afin de répondre à la demande des travailleurs du secteur et du partenaire social». Ainsi, le recrutement des administrateurs s’effectuera, selon les besoins du secteur, sur la base du classement dans la liste de wilaya, puis nationale pour ceux qui ont obtenu une moyenne de 10/20. (APS)