ramassage de dÃ©chets Ã€ Tizi-Ouzou : Plan spÃ©cial

Un plan spécial Aïd El Adha sera mis en place par l’EpicCodem chargée du nettoyage et de la collecte des ordures ménagères dans la commune de Tizi-Ouzou, a-t-on appris hier de son directeur.

L’entreprise mobilisera pour la circonstance une vingtaine de camions à benne-tasseuse et une case, destinées au ramassage de déchets engendrés par le sacrifice du mouton, dont certains seront chargés d’effectuer des rotations continues à travers tous les quartiers et les villages de la commune pendant le premier jour de l’Aïd, a précisé M. Mourad Ferroudj à l’APS. Plus de 70 travailleurs entre chauffeurs, agents de collecte et responsables sont également réquisitionnés pour veiller à la propreté du chef-lieu de wilaya et des agglomérations avoisinantes, a-t-il affirmé. Toujours dans le cadre de la préparation de cette fête, la section balayage et entretien de l’Epic a entamé des actions de nettoyage à travers les artères de la ville de Tizi-Ouzou, le cimetière de M’douha et les alentours des mosquées, a-t-il souligné. «Nous voulons que les citoyens accomplissent les rites de l’Aïd dans les meilleurs conditions. Les familles qui se rendront au cimetière de M’douha pour se recueillir à la mémoire de leurs en ce jour de fête, seront satisfaits de l’état des lieux au même titre que les pratiquants qui effectueront la prière de l’Aïd au niveau des mosquées», a-t-il déclaré.

La section balayage et entretien sera également à pied d’œuvre le jour de l’Aïd pour nettoyer la ville avec l’aide des services de l’Algérienne des eaux qui assurera l’approvisionnement en eau à l’aide d’un camion-citerne.

Les services de l’APC de Tizi-Ouzou et l’unité de wilaya de l’Office national de l’assainissement (ONA) sont également associés à ce plan spécial Aïd dont la réussite est tributaire des comportements des citoyens invités à placer les résidus du sacrifice dans des sacs poubelles que ramasseront les équipes de l’EPIC CODEM qui assureront un travail en continu, a-t-il observé. (APS)