Bordj Bou Arreridj : Ã€ lâ€™heure des grandes affaires

Hier était le jour de souk hebdomadaire à Bordj Bou Arreridj. Depuis longtemps, c’est ce jour-là que les grandes affaires en matière de commerce de bétail se concluent.



Comme c’est la dernière semaine avant l’Aïd, ce genre d’affaires se multiplient. Les citoyens qui hésitent à effectuer leurs achats s’empressent de faire leur choix.

C’est vrai que le marché qui est l’un des 17 points de vente de moutons de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, devrait rester ouvert jusqu’à jeudi. Mais les citoyens craignent d’être sous le diktat des revendeurs qui ne ratent aucune occasion de gagner beaucoup d’argent sur leur dos.

En effet, les maquignons qui viennent des autres wilayas et notamment du Sud du pays désertent le marché pour ne pas rester coincés avec leurs troupeaux la veille de l’Aïd. Ce qui induit une baisse de l’offre et partant des prix inaccessibles que les retardataires sont obligés de payer puisqu’ils n’ont pas le choix. Mais hier, ce dernier était disponible et avec lui la grande foule.

D’ailleurs, il ne fallait pas être un fin connaisseur pour deviner qu’un grand événement se déroule sur la route d’El Anasser où se trouvait le marché. Dès qu’on emprunte la route marquée par un encombrement de la circulation on peut remarquer que tous les abords de cet axe, transformés en un parking géant, sont remplis. Mais il n’y avait pas que des voitures. Le marché a débordé sur ces abords avec des bottes de foin mais aussi du matériel de boucherie et même des ustensiles de cuisine nécessaires en pareille occasion.

Tout ce dont le consommateur à besoin pour passer un bon Aïd est disponible. Encore faut-il disposer d’un mouton. C’est à l’intérieur justement que le fameux produit est proposé. Ce produit n’attire pas seulement l’attention par les sons qu’il provoque mais aussi par une grande variété de poids et de couleur même si le blanc est dominant. Pour faire son choix ce n’est pas facile. Il faut d’abord se frayer un chemin parmi une multitude troupeaux et d’acheteurs. Chaque propriétaire d’un groupe de moutons entre 5 et 30 selon les capacités de chacun d’eux est entouré de clients potentiels. Chacun tâte, soupèse et examine. S’ensuit des palabres qui peuvent durer plusieurs minutes pour ensuite convenir d’un prix.

C’est que dans un marché pareil la négociation est reine. Le mouton est cédé au plus offrant. D’ailleurs, la question qui est posée dans ces circonstances ce n’est pas combien il coûte mais combien ils vous en offre. L’exercice commençait tôt peut durer des heures.

Ceux qui l’ont effectué notent pour nous d’abord une disponibilité du produit. Les maquignons qui sont venus de plusieurs wilayas du pays comme M’sila, Djelfa et même El Bayadh et Naama ont ramené beaucoup de moutons qui ont enrichi l’offre au marché de Bordj Bou Arreridj.

Cependant les prix sont élevés, notamment pour les beaux spécimens qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Il faut plus de 70.000 DA. Nos interlocuteurs qui affirment que les prix n’ont pas beaucoup changé par rapport à l’année dernière annoncent que le mouton moyen autant dire pour une bourse du même ordre tourne autour de 40.000 DA. Mais on peut trouver moins comme nous l’avons constaté au cours de notre tournée. Il est possible de descendre jusqu’à 20.000 DA même si le produit est chétif.

L’essentiel est faire plaisir aux enfants déclare un jeune père de famille que nous avons rencontré sur place. Un voisin qui suivait la conversation lui rappelle que le plus important est de s’acquitter d’un devoir religieux.

Un autre ne manque de noter en riant qu’on a la possibilité de manger de la viande à satiété. Ce qui est sûr c’est l’Aïd a plusieurs dimensions dont celle de faire des affaires comme l’indique le nombre de moutons vendus. Il suffit de guetter la sortie pour noter que beaucoup de citoyens ne sont pas partis les mains vides même si une autre préoccupation les attendait. Dès qu’on a un mouton, il faut chercher un moyen pour le transporter. Ce qui fait le bonheur des camionneurs de la région. Ces derniers ont même découvert une possibilité de gagner le maximum d’argent tout en évitant la multiplication des tournées. A la manière des taxis, ils transportent plusieurs moutons en même temps. Le seul inconvénient c’est que leurs propriétaires montent avec eux. Qu’est ce que vous voulez. Nous n’avons beaucoup de choix. C’est cela ou opter pour une course qui coûte les yeux de la tête nous dit l’un d’eux. Qu’importe la difficulté, le plus important c’est d’arriver à la maison avec l’objet du désir de toute une famille. Une fois arrivés dans leurs cités, les clients ne sont pas dépaysés. C’est que toute la ville s’est transformée en un grand marché de bétail. Entre les bruits de ce dernier, les bottes de foin disposés sur les trottoirs et les mêmes équipements et ustensiles qui étaient sur le marché, tout indique que l’Aïd est proche.

La ville qui connaît une animation certaine grâce à cette occasion se prépare activement à passer l’événement.

Bien sûr le jour J, l’ambiance sera autre. Mais ce jour-là ne peut avoir lieu sans ces préparatifs qui occupent pour le moment les devants de la scène économique et sociale s’entend.

F. D.