Mascara : sÃ©curitÃ© renforcÃ©e

Afin de poursuivre les mesures de sécurité adoptées par la Sûreté de wilaya de Mascara dans le cadre de la lutte contre les différents aspects de criminalité, en vue d’assurer un climat de sécurité à travers les opérations de police ciblant les lieux suspect, et en prévision de l’Aid El Adha, la Sûreté de wilaya et les Sûretés de daïras déployés à travers le territoire de la wilaya a mis en place un plan de sécurité à travers tout le territoire de compétence basé sur l’intensification de la présence sécuritaire au niveau des lieux publics connaissant une forte affluence de citoyens tels que les marchés de vente de moutons, les bureaux de poste, la gare routière et les jardins publics. En effet, les services de la Sûreté de wilaya ont mobilisé plus de 1.000 policiers déployés sur plusieurs points préalablement étudiés en vue de mettre en échec toute tentative malveillante et garantir la protection des personnes et des biens. Au moyen de ces mesures, une importance capitale a été accordée aux lieux connaissant une forte affluence, à savoir les cimetières, les lieux de culte, les gares routière, les parcs d’attraction en l’occurrence celui de Khessibia à la sortie de la ville. Il sera procédé au déploiement des forces de police ainsi que des patrouilles pédestres et mobiles pour annihiler tout acte susceptible de gâcher la fête, outre les barrages dressés au niveau des différents accès des villes. Les services de police lancent ainsi un appel au citoyens pour dénoncer tout comportement suspect ou acte visant les personnes et les biens, et ce à travers les numéros gratuits prévus à cet effet. Ils s’adressent aussi aux usagers de la route pour faire preuve de respect du code de la route et éviter les comportements négatifs notamment les excès de vitesse et les manœuvres dangereuses pour préserver la sécurité publique et ne pas gâcher la joie de l’Aid.

Abdelkader Ghomchi