Permanence dans la capitale : Plus de 3.500 commerÃ§ants

La Direction du Commerce de la wilaya d’Alger a mobilisé plus de 3.500 commerçants pour assurer la permanence durant les deux jours de Aïd El-Adha, a indiqué le directeur du Commerce de la wilaya d’Alger, Karim Kech. «Plus de deux tiers des commerçants d’Alger, soit 3.519 commerçants sur 10.660 activant dans plusieurs domaines, notamment la boulangerie, l’alimentation générale et les laiteries, sont mobilisés pour assurer la permanence durant les deux jours de l’Aïd El-Adha», a déclaré dimanche à l’APS M. Kech.

Le programme de permanence concerne les boulangeries, les alimentation générale, les vendeurs de fruits et légumes mais aussi d’autres activités à l’image des salons de thé, cafétérias, restaurants et station d’essence. S’agissant des boulangers qui vont assurer la permanence pendant l’Aïd, le responsable a annoncé la mobilisation de 503 boulangeries, ajoutant que 1.739 commerçants d’alimentation générale, de fruits et de légumes (vente en détail) seront également mobilisés à cet effet. M. Kech a affirmé que 10 laiteries activant à Alger seront mobilisées 24/14H pour garantir la disponibilité du lait, ajoutant que 5 minoteries seront également concernées par cette permanence. «La direction du Commerce de la wilaya d’Alger a mobilisé, par ailleurs, 200 agents répartis en groupe sur 13 circonscriptions administratives à Alger (57 communes) pour assurer la disponibilités des différents produits» précise la même source.