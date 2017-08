Blida : Mise en place dâ€™un dispositif spÃ©cial

Un dispositif sécuritaire a été mis en place par le Commandement régional de la gendarmerie nationale et la Direction de la sûreté de wilaya de Blida en perspective des fêtes de l’Aid El Adha afin d’assurer la sécurité des biens et des citoyens, au même titre que la fluidité du trafic routier, a-t-on appris mardi auprès de ces deux corps sécuritaires. Selon le Commandement régional de la gendarmerie nationale de Blida, des patrouilles fixes et mobiles ont été installées en vue de la sécurisation des lieux publics et des axes principaux des routes enregistrant un intense trafic à l’occasion de l’Aïd. Le dispositif mis en place englobe également l’installation de points de contrôle instantanés, fixes et mobiles, pour faciliter la circulation routière et assister les usagers de la route, tout en sécurisant les mosquées et les cimetières, en collaboration avec différents corps sécuritaires. Des dispositions ont été également prises en matière de contrôle des marchés de bétail, en collaboration avec les services administratifs concernés, en vue d’empêcher les marchés anarchiques installés généralement sur les routes lesquels entravent le trafic routier et causent parfois des accidents. Des brigades spéciales ont été aussi désignées pour surveiller les marchés de bétail et empêcher toute tentative de vol. D’autre part, la sûreté de wilaya de Blida a mis en place un dispositif spécial, impliquant ses différents services opérationnels dans un même objectif de sécurisation du trafic routier et des citoyens. Le plan en question porte sur l’intensification des patrouilles motorisées et pédestres au niveau des lieux de forte affluence, à l’instar des marchés de bétail, des centres commerciaux et de détente, des gares routières et ferroviaires, des mosquées et des cimetières. Un appel a été lancé, à l’occasion, en direction des usagers de la route en vue du respect du code de la route et la préservation de l’environnement et du milieu en général. (APS)