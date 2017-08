Gendarmerie et sÃ»retÃ© nationale sur tous les fronts

En prévision des fêtes de l’Aid El Adha mais aussi de la rentrée scolaire, les services de sécurité ont mis en place un dispositif de sécurité spécial et adapté et des mesures préventives ont été prises afin de parer à toute mauvaise surprise.

En effet, la Direction générale de la sûreté nationale et le commandement de la Gendarmerie nationale ne comptent pas faire les choses à moitié, ils ont décidé de mobiliser d’importants moyens humains et matériels dans le but de garantir la sécurité publique et d’assurer la protection des citoyens et de leurs biens, notamment en cette période marquée par un grand mouvement des citoyens. Rien qu’à Alger, ils seront quelque 9.000 éléments dont 6.000 policiers chargés de maintenir la quiétude et la sécurité. «Dans ce cadre, un dispositif humain et matériel sera mis en place dans l’espace et dans le temps, renforcé par un maillage des voies de communication pour une sécurisation efficiente des flux.

La sécurité sera également renforcée aux alentours des lieux de regroupements des citoyens, telles les mosquées, les cimetières, les marchés et les différents points de vente», explique un communiqué de presse de la GN quant à la DGSN, elle souligne que des patrouilles mobiles et pédestres, appuyées par des hélicoptères et des unités de la police judiciaire et de la brigade de recherches et d’intervention (BRI) veilleront, jour et nuit, à la sécurité des citoyens et multiplieront les points de contrôle et de fouille. Les policiers seront plus particulièrement présents dans les zones «sensibles» tels les quartiers populaires, les édifices et places publiques ou encore les cimetières, les mosquées et les abattoirs. Les éléments de la Sûreté nationale seront également omniprésents aux alentours des gares ferroviaires et des gares routières, les aéroports, les ports et autres stations du métro et du tramway et ce, devant le flux important que connaissent les moyens de transports à la veille de l’Aid El Adha et de la rentrée scolaire. Et qui dit Aid El Adha, dit forcément cheptel ! A ce propos, les unités de la Gendarmerie nationale procèderont dans le cadre de la préservation de la santé publique et la propreté de l’environnement au contrôle du transport du cheptel afin de «réguler» les déplacements et les opérations d’abattage.

Aussi, une série de mesures «préventives» et «coercitives» seront prises en vue de «lutter» contre toute forme de commerce «illicite» et «anarchique» pratiqué par de pseudos-commerçants «avides» de gain facile. La sécurité routière n’est pas en reste et suscite un intérêt particulier auprès des services de la police et de la gendarmerie nationale en cette période de grands mouvements. Les patrouilles et les points de contrôle seront renforcés au niveau des autoroutes et des axes principaux et secondaires afin d’assurer la fluidité du trafic routier et une intervention immédiate et rapide pour désengorger la route en cas de nécessité. Pour le jour de la rentrée des classes, prévu, le 6 septembre, les services de la GN ont prévu, avec l’appui notamment des unités de sécurité routière et plus particulièrement les brigades de protection des mineurs, des programmes de communication et de sensibilisation à l’intention des enfants scolarisés, dans le but de lutter contre l’insécurité routière, la violence en milieu scolaire et la déperdition ainsi que les différents fléaux sociaux et ce, en coordination avec l’ensemble des partenaires qui activent dans le domaine. Enfin, il est utile de rappeler les numéros verts de la DGSN et de la GN mis à la disposition des citoyens pour toute demande d’assistance ou d’intervention, il s’agit, respectivement, du 15/48 et du 10/55 sans oublier le site Internet « https://ppgn.mdn.dz » de la GN qui a mis également à leur disposition pour transmettre, à distance, une pré-plainte ou tout renseignement touchant à la sécurité publique. Le citoyen peut également recourir au site web Tariki, disponible sur l’adresse électronique www.tariki.dz pour s’informer, en temps réel, de l’état des routes, de la densité de la circulation et des changements climatiques.

SAM