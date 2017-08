Pour permettre une cÃ©lebration dans la sÃ©rÃ©nitÃ© : Mobilisation Ã€ tous les niveaux

En prévision de l’Aïd El-Adha, qui aura lieu vendredi prochain et coïncide avec le week-end, des commerçants à travers les 48 wilayas ont été réquisitionnés par les services de la Direction du commerce de la wilaya, dont 786 opérateurs économiques à Oran et 700 autres à Chlef, 3.500 commerçants à Alger et 622 autres à Mascara et d’autres wilayas sont aussi concernés.

A Oran, pas moins de 786 opérateurs économiques ont été réquisitionnés pour assurer la permanence durant les deux jours de l’Aïd sur 3.873 de la région d’Oran, a-t-on appris lundi du directeur régional du commerce.

La direction régionale du commerce d’Oran englobe les wilayas d’Oran, d’Aïn Témouchent, Sidi Bel-Abbes, Mostaganem et de Tlemcen.

La liste des commerçants réquisitionnés dans les directions de commerce de chacune des wilayas concernées fait état de 200 boulangers pour la wilaya, sur un total de 620 pour la région, de 530 commerces d’alimentation générale et fruits et légumes sur 2.732, de trois laiteries pour Oran sur 28 dans la région.

De plus, Il a été également retenu pour la région durant les deux jours de l’Aïd, 43 minoteries dont 12 à Oran et deux unités d’eaux minérales dont une pour Oran, outre d'autres activités jugées utiles dont le nombre avoisine la quarantaine pour Oran sur 448 pour la région, a ajouté le même responsable. Par ailleurs, le nombre d’agents mobilisés par la direction régionale du commerce d’Oran pour veiller au respect de la permanence durant ces jours de fête est de 68 pour Oran sur 252 réquisitionnés dans l'ensemble de la région.

Concernant les sites de vente de moutons dans la wilaya d’Oran réquisitionnés, la cheffe d’inspection vétérinaire, Nabila Bencheikh, a fait état d’une liste de 56 points de vente répartis à travers les 26 communes de la wilaya ainsi que 4 autres points retenus par le ministère de l’Agriculture pour permettre aux éleveurs de vendre directement au consommateur et casser la spéculation. Ces derniers points de vente sont domiciliés à la Chambre de l’agriculture, sise à Misserghine, à la Société oléicole d’Es-Sénia, la ferme pilote à El Kerma et dans un terrain nu à Tafraoui, a ajouté la même source en faisant observer que ces 4 points ne sont toujours pas opérationnels, faute d'éleveurs.

A Alger, le ministère du Commerce a mobilisé plus de 34.000 commerçants pour assurer la permanence et l'approvisionnement régulier des citoyens en produits et services durant l'Aïd El-Adha.

La permanence de l'Aid El-Adha concernera 34.576 commerçants, dont 4.985 activant dans la boulangerie, 20.763 dans l’alimentation générale, fruits et légumes et 8.436 dans des activités diverses. En outre, la même source a précisé que le nombre des unités de production concernées par cette permanence atteint 392 unités, dont 143 laiteries, 211 minoteries et 38 unités de production d'eau minérale. Pour le suivi de la mise en œuvre de ce programme de permanences de l'Aïd El-Adha, 2.093 agents de contrôle seront affectés, ajoute le communiqué.



Renforcement de services hospitaliers



Le directeur de la santé de la wilaya d'Alger, Mohamed Miraoui, a affirmé que les permanences médicales, paramédicales et administratives seront renforcées au niveau des établissements et services hospitaliers de la wilaya d'Alger.

A l'approche de l'Aïd El Adha, les permanences médicales, paramédicales et administratives seront renforcées au niveau des établissements et services d'urgences de la wilaya d'Alger, soulignant que les médicaments, les poches de sang et l'aménagement des parkings (ambulances) seront assurés pour faire face à d'éventuels accidents qui risqueraient de survenir durant ce jour de sacrifice.

Selon le même responsable, un plan sanitaire a été mis en place durant l'Aïd, en vue d'une prise en charge des malades pour lesquels des équipes médicales et paramédicales ont été intensifiées au niveau de plus de 80 établissements de santé dont 43 établissements publics de santé de proximité (EPSP) qui constituent la ceinture sanitaire de la capitale avec un service permanent (24/24h) et un système de rotation en vue de renforcer les services de santé et alléger la pression sur les centres hospitaliers universitaires (au nombre de 5), les établissements hospitaliers privés (12) et les polycliniques à travers tout le territoire de la wilaya d'Alger au nombre de 12, a précisé M. Miraoui.

Dans le même contexte, le responsable a souligné que parmi les mesures médicales prises pour l'Aid El- Adha, le renforcement du stock de médicaments et des équipements de sang et d'oxygène, relevant qu' « un contrôle de ces établissements de santé aura lieu à travers les opérations d'inspection qu'effectue périodiquement la direction ».

S'agissant des pharmaciens permanenciers durant les deux jours de l'Aïd, M. Miraoui a souligné que le citoyen peut consulter les tableaux de permanence au niveau des 48 wilayas sur les sites électroniques de la Direction de la santé de la wilaya d'Alger et du ministère la Santé, en vue de repérer la pharmacie la plus proche de son lieu de résidence.

Hichem Hamza et Agences