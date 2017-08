Prise en charge des pèlerins algériens à la veille du début des rites de bonnes conditions

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a effectué une visite d'inspection à la clinique centrale de la mission médicale algérienne et a rencontré les imams et mourchidine religieux à La Mecque, en vue de s'enquérir de près des préparatifs engagés en prévision du début, aujourd’hui, des rites du hadj.

A la clinique centrale de la mission médicale, le ministre a visité les différents pavillons et a discuté avec les malades, qui ont salué cette visite et l'attention particulière que leur accorde le personnel médical. Concernant la disponibilité des médicaments, M. Aïssa a indiqué, à l'issue de cette visite, que ceux-ci étaient en nombre suffisant et répondaient aux besoins des patients, relevant un retard dans la réception de certains médicaments en raison des procédures administratives imposées par les autorités saoudiennes.

Le ministre a mis l'accent sur «la disponibilité des membres de la mission et du personnel médical qui ont assuré une bonne gestion et réservé un bon traitement aux malades, outre l'introduction de tonnes de médicaments provenant d'Algérie au profit des patients dans les différents centres». Par ailleurs, M. Aïssa a rencontré les imams et les mourchidine religieux (100 imams relevant de l'ONHO et 42 de différentes agences) qui ont pris part à la réunion consacrée à la préparation spirituelle et l'orientation des pèlerins lors de l'accomplissement des rites du hadj. Le président du Comité de la fatwa, Mohand Maazouz, qui a participé à la réunion, a indiqué que le Comité de la fatwa et de l'orientation religieuse dont les membres sont présents dans les lieux saints était entièrement disposé à assurer la prise en charge nécessaire aux pèlerins algériens afin de leur permettre d'accomplir correctement les rites du hadj, soulignant le recours de nos hadjis aux imams pour les consulter sur les différentes questions religieuses et les orientations à suivre lors de l'accomplissement des rites du hadj. Les orientations seront données la veille du début des rites du hadj au niveau des salles de prières, notamment en matière d'orientations religieuse, logistique et sanitaire, a souligné le ministre, appelant les hadjis à se protéger des coups de soleil et à manger des repas sains. A cet effet, M. Aïssa a appelé à accorder la priorité au regroupement sur le mont Arafat qui est le principal pilier du hadj et l'un de ses moments culminants, car il est impossible, du point de vue logistique, d'assurer à tous les pèlerins de se rendre et de passer la nuit à Mina, en raison du manque d'espaces et pour ne pas rater ce principal pilier, notamment en raison du nombre important de hadjis présents au jour de Tarwiya.



Grand pèlerinage à La Mecque : L'Arabie saoudite se dit prête



Les autorités saoudiennes se sont dites prêtes à parer à toute éventualité pour le grand pèlerinage à La Mecque qui devrait attirer plus de deux millions de fidèles et culminera jeudi avec l'ascension du mont Arafat. «Nos plans ont été élaborés sur la base de plus de deux millions de pèlerins, dont 1,73 million sont venus de l'étranger et quelque 200.000 —des Saoudiens et des résidents étrangers— viennent de l'intérieur du pays», a déclaré le général Mansour Turki, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Ce chiffre est en hausse par rapport à celui de 1,86 million de pèlerins venus l'an dernier de l'étranger et d'Arabie saoudite. Le général Turki a indiqué que 400.000 candidats au pèlerinage (hajj) venant de l'intérieur de l'Arabie saoudite n'ont pas été autorisés à accéder aux lieux saints, car ils n'avaient pas obtenu les autorisations nécessaires. Des représentants des ministères du hajj et de la Santé ainsi que du Croissant-Rouge saoudien et de la défense civile ont détaillé le dispositif destiné à assurer un pèlerinage sans incident. Selon le général Turki, les pèlerins devaient commencer dès mardi soir à se rassembler dans la vallée de Mina, près de La Mecque, pour préparer l'ascension du mont Arafat qui constitue le moment fort du hajj, jeudi. «Nous avons pris des mesures pour l'organisation du déplacement des foules dans plusieurs lieux où l'affluence est grande», a-t-il affirmé. Il y a deux ans, une gigantesque bousculade avait fait près de 2.300 morts.

Il a précisé que la collaboration des pèlerins, appelés à respecter les instructions de sécurité, sera cruciale tout comme les dizaines de milliers de caméras installées pour contrôler les mouvements de foule. Les autorités saoudiennes se sont aussi montrées rassurantes sur les questions de santé, alors qu'au Yémen voisin, 2.000 personnes sont mortes du choléra depuis avril et qu'un demi-million de cas suspects avaient été recensés mi-août. «Nous n'avons enregistré aucun cas de choléra parmi les pèlerins et, si un cas se présentait, il serait isolé des autres pèlerins pour éviter toute propagation», a indiqué Mechaal Abdelrahman al-Rebaan, responsable au ministère de la Santé. (APS)