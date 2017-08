Dans la LUCARNE : La LFP nâ€™est pas une mince affaire

l La LFP (ligue de football professionnel) a été créée en juillet 2011 dont le premier président, Mahfoud Kerbadj, ex-président du CRB. Il est considéré comme un ancien ayant acquis, en six ans à la tête de cette structure, beaucoup d’expérience, notamment la gestion de sa propre structure. Il a ainsi réussi à épargner la LFP du besoin, elle, qui a su gagner son autonomie par rapport à la FAF, possédant aujourd’hui ses propres statuts. Elle vivote de ses propres moyens du fait qu’elle perçoit une rentrée d’argent venant des clubs, mais aussi des droits de télévision, une quote-part assez coquette qui lui permet de s’autogérer financièrement, et, dans de très bonnes conditions. D’une petite entité, elle est devenue aujourd’hui une grande structure avec son personnel, ses propres techniciens et son site internet. La LFP n’est plus une simple affaire de quelques gestionnaires autour d’un président. Bien au contraire, elle gère notre football avec sérieux et une motivation chaque jour renouvelée. Car cela exige un travail au jour le jour, mais aussi une logistique formidable à toute épreuve. La gestion professionnelle des clubs n’est pas une simple affaire de soustraction ou multiplication d’objets disparates. C’est un véritable chantier qui demande une présence permanente, eu égard à l’énormité du travail qu’il faut faire à chaque début de saison. Pour les clubs, la LFP se doit de préparer les licences pour les 32 locataires des Ligue 1 et 2. À ce nombre d’équipes, vient s’ajouter celui des équipes réserves.

Selon des statistiques publiés récemment par les services de la LFP et notamment à travers son réseau internet, on constate qu’elle a du préparer rien que pour les joueurs d’élite, quelques 1517 licences. Ce qui est formidable. C’est à dire 767 licences pour les joueurs de la Ligue-1 et aussi la catégorie réserve, et la même chose pour ceux de la Ligue-2 (750 licences), nonobstant le mouvement de joueurs durant ce mercato estival. Ce qui peut nous donner un aperçu sur le degré de stabilité dans notre championnat national au niveau de son élite.

Il faut dire que rien qu’en manipulant ces chiffres distillés par la LFP elle-même, on remarque une instabilité manifeste au niveau des effectifs, puisque les joueurs préfèrent, à priori, le nomadisme. « Une pierre qui bouge n’amasse pas mousse » comme dit l’adage. Par conséquent, les joueurs qui ont changé de clubs durant l’intersaison ont atteint le chiffre de 242, alors que ceux qui les fidèles à leurs clubs ne sont que 153. Ce qui prouve que nos clubs recrutent tout azimut sans la moindre planification. C'est-à-dire qu’on recrute puis on constate les résultats. Aucune planification au préalable. Ce qui est « suicidaire », puisque cela va à l’encontre de l’essor de notre football.

En effet, selon les statistiques de la LFP, on compte quelque 344 nouvelles recrues. Ces changements fréquents dans les effectifs font que le travail à long terme est franchement «bousillé». Ces changements quasi annuels au niveau de l’élément humain au sein des clubs font que certains d’entre eux, pour ne pas dire tous, ne voient que le « bout de leur nez ». Comme dirait l’autre, ils font sien le principe qui dit, « A’hyïni lyoum wa ouktelni ghadwa ».

On ne peut développer notre football de cette façon. On ne peut que déplorer une telle situation !

Hamid Gharbi