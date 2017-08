JSK : Le staff technique sur la sellette

Cela n’est un secret pour personne. Depuis leur nomination, pour le moins surprenante, à la tête de la barre technique de la JSK, le duo Rahmouni-Moussouni n’a jamais fait l’unanimité au sein des supporteurs du club kabyle. Tout le monde s’accorde à dire que les deux techniciens n’ont pas l’étoffe pour driver la formation la plus titrée du championnat national.

Néanmoins, les supporteurs ont soutenus les deux entraineurs après leur limogeage avorté, à la veille du départ de l’équipe en Tunisie pour le second stage de préparation. Même si les fans de la JSK étaient d’accord, dans le fond, avec le président destitué, il n’en demeure pas moins, que personne n’a apprécié la manière avec laquelle Hannachi à voulu mettre fin aux missions de Rahmouni et Moussouni. Surtout que les deux hommes, en poste alors à Saida, n’ont pas hésité à relever le défi en venant en aide à la JSK, en fin de saison, au moment ou l’équipe jouait la relégation. Cela dit, les deux coachs ne sont pas au bout de leurs peines. Ils restent sous la menace d’un limogeage par l’actuelle direction. En effet, Azlef et Zeghdoud ne sont pas du tout satisfaits du rendement de l’équipe, tenue en échec à domicile lors de la première journée du championnat face à la JS Saoura. Lors d’une rencontre avec le staff technique qui à eu lieu lundi après midi, les dirigeants actuels du club ont clairement affiché leur mécontentement quant à la prestation de l’équipe. La direction aurait même annoncé au staff qu’un échec lors de la prochaine journée face à l’USM Blida serait intolérable. Par ailleurs, ils n’ont pas apprécié les déclarations des deux coachs dans les différents médias nationaux. Cette dernière n’accepterait plus aucune critique dans la presse visant des dirigeants du club. Par ailleurs, on apprend de sources proches du staff technique que Rahmouni et Moussouni hésitent à poursuivre la mission et qu’ils seraient disposés à accepter une séparation à l’amiable. Les deux techniciens n’ont pas arrêté de critiquer les conditions de travail lors du séjour en Tunisie, qu’ils qualifient d’ailleurs de catastrophiques. Aussi, ils dénoncent ouvertement une manipulation et des coups bas dans l’entourage du club visant à déstabiliser l’équipe. Les deux techniciens comptent profiter de la mini trêve occasionnée par les dates de la FIFA pour tenter de rattraper le retard enregistré dans la préparation. Ils se donnent une dernière chance pour remettre l’équipe sur rail. Le rendez vous face à l’USMB s’annonce décisif. Un échec à Blida serait sans doute synonyme de départ pour le staff technique.

Rédha M.