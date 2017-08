Le Coin du copiste : Lâ€™animation suit son cours

Les vacances tirent à leur fin et les derniers estivants qui doivent reprendre leur travail, font un saut à la mer pour plonger à n’importe quelle heure de la journée sur les belles plages qui bordent la côte algérienne, sachant que les espaces ne sont pas noirs de monde et puis avec les rayons de soleil qui s’intensifient cette semaine provoquant une chaleur en ville suffocante, même les plus récalcitrants de nos concitoyens choisissent cette ultime destination. Et justement pour les derniers jours avant la rentrée scolaire prévue pour le 6 septembre l’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger a choisi de tabler sur une animation avec la poursuite de son programme qui prévoit du 27 au 30 du mois courant 4 concerts au parc des Grands Vents et Dounia Parc dans les environs de Dely Ibrahim à Alger. Ceci étant pour la musique, il faut relever ici que les organisateurs ont étendu le champ d’activité artistique à presque tous les domaines englobant ainsi les arts picturaux, le cinéma, les représentations théâtrales et les grands galas. La culture dans tous ses genres fait ainsi irruption dans les lieux les plus fréquentés par les vacanciers qui cherchent à se changer les idées et se détendre, loin du stress quotidien accumulé durant l’année : «L’établissement a aussi veillé durant tout l’été, à donner la belle part à l’art pictural avec à chaque fois, des expositions d’artistes différents au niveau des galeries d’exposition de la wilaya d’Alger. Par ailleurs, côté spectacles, et après avoir investi les scènes de la salle Ibn Khaldoun, Ibn Zeydoun (de l’Office Riadh El Feth, à Alger), l’esplanade de la pêcherie (Tahtahat El Fananin), où ont été organisées des soirées artistiques variées durant tout le mois sacré de Ramadhan, et après s’être essayé aussi au théâtre en plein air des Sablettes au Caroubier, l’établissement Arts et Culture a décidé d’étendre ses activités au parc des Grands Vents, parc Dounia, à Dely Brahim, où peut-être, le public sera plus nombreux. Ainsi, les organisateurs, et sous la tutelle du ministère de la Culture, du wali d’Alger, et en collaboration avec l’Office national de la culture et de l’information (ONCI), Arts et Culture poursuit sa série de spectacles artistiques en cette fin d’été », rapporte une journaliste sur un journal électronique, tout en déplorant le manque de communication qui est restée relativement moyenne dans la diffusion des informations. La journaliste insiste dans son article sur le fait que l’établissement a rempli sa mission depuis le début de l’été et le mois de ramadhan, une mission certes difficile mais pas impossible. Un grand bémol est le nombre réduit des spectateurs qui n’étaient pas tous au courant des manifestations artistiques qui se tenaient dans chaque espace et autre élément : « le choix de certains pseudo-artistes programmés l’est encore plus, sauf pour la dernière date, à savoir le 30 août, où l’établissement Arts et Culture a choisi de mettre sous les lumières des projecteurs Abdou Driassa, Hassiba Amrouche, Hakim Salhi et Cheb Khalas. Notons, par ailleurs, que les concerts débutent à partir de 21h00. Il faut noter que l’animation artistique, durant la saison estivale de cette année, a été très faible et n’a pas attiré les centaines de spectateurs en comparaison aux années passées. Cela est dû, d’un côté, aux organisateurs qui ont appliqué à la lettre les appels à l’austérité, mais aussi au choix des chanteurs qui n’attirent pas les foules », indique cette source à l’adresse du public qui serait présent dans certains espaces et qui pourraient profiter de cette opportunité de voir se produire ces vedettes.

L. Graba