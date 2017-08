SoirÃ©e animÃ©e au parc Dounia, les grands vents : Au bonheur des habituÃ©s

Organisée au parc Dounia, les Grands Vents, des soirées ont en effet été agréablement animées au profit des jeunes. Ainsi, pour égayer ces soirées d’été et aider les citoyens à retrouver la pêche après de dures journées caniculaires, l’établissement Arts et Culture en collaboration avec l'Office national de la culture et de l'information (ONCI) ont redoublé d'efforts pour satisfaire les foules. Un fait qu'on voudrait voir se perpétuer au courant de l'année car en effet, cette animation culturelle dense n'est consommée que durant la période estivale. Ainsi, les organisateurs, et sous la tutelle du ministère de la Culture, du wali d'Alger, et en collaboration avec l'Office national de la culture et de l'information (ONCI), Arts et Culture poursuit sa série de spectacles artistiques en cette fin d'été. La soirée a été rythmée aux sons de trois artistes qui étaient en tête d’affiche de cette soirée festive. Cette dernière a pour but d’élargir les activités culturelles afin de toucher toute frange de la société. Ces soirées sont pour les habituées du parc une occasion de faire une réelle coupure avec leur quotidien et de vivre une expérience positive et heureuse. Pas moins de quatre artistes en tête d’affiche pour cette soirée. Il s’agit de la vedette de la chanson raï Hasni Sghir, Rayen Dziri dans le genre âassimi, Madani El Hadj et Khaled Mahboub. Ainsi les habitués du parc Dounia ont dansé sur tous les rythmes à savoir raï, kabyle et assimi.

Sihem Oubraham