Nostalgie : SI Bled Music mâ€™Ã©tait contÃ©...

Les téléspectateurs de Canal Algérie ont été certainement heureux de se remémorer des moments de nostalgie profonde en regardant le programme consacré à l’émission de divertissement des années 80 Bled music animée par le talentueux Kamel Dynamite et réalisée par Aziz Smati qui est aujourd’hui paraplégique après avoir échappé à un attentat en 1994.

L’on a suivi avec un intérêt certain ce flash back qui fait remonter bien de souvenirs ancrés dans la mémoire des mélomanes de la génération des années 1980. Cette émission qui a fait le bonheur tant le contenu était varié et diversifié sur tous les plans, l’animateur Kamel Dynamite, Farid Rocker et Samia y étaient pour beaucoup dans la réussite de cette émission du petit écran. Un vibrant hommage a été rendu par l’ENTV et c’est tout à l’honneur des programmateurs qui ont eu l’idée de sélectionner cette rediffusion qui a brillé de mille feux, tout comme Bila Houdoud, à cette époque et d’autres émissions musicales alléchantes de par leur contenu. La créativité, l’ingéniosité et l’innovation étaient de mise en dépit du manque de moyens techniques télévisuels.

Bled Music a marqué son époque, des génies et des fous des tubes ont excellé pour faire de cette émission une véritable et grande passion pour les accrocs de la TV. L’animateur ne parlait pas un arabe académique mais plutôt le dialecte et s’habillait à sa manière et jamais en tenue correcte, exigée à la télévision publique, Kamel Dynamite était un animateur pétri de talent d’où le surnom Dynamite, il sortait du carcan du standard des autres animateurs. «Bled Music» l'émission qui s'inscrit dans la même lignée du TOP 50 de Canal+ dans les années 1980, avait ouvert la voie et donné la voix à de nombreux artistes algériens pour sortir de l'anonymat et devenir des stars comme Moh KG2, Baaziz, Djalti, Polyphène, T34, ou encore Mohamed Lamine ou Hassiba Amrouche. Cheb Anouar très jeune durant cette période, Noudjoum Essaf pour ne citer que ceux-là. A cette époque, l’émission «Bled Music» animait des clips pour ces chanteurs même si on admet que la vie artistique pouvait être ingrate, car combien d’artistes et chanteurs sont partis dans l’anonymat pendant que d’autres ont vécu dans des conditions difficiles et dans le dénuement. Cet hommage à la détermination de tous ceux qui ont porté cette émission, adolescents hier, ils sont quinquagénaires et grands-pères aujourd’hui, ceux qui se sont opposés farouchement par des chansons aux ceintures d’explosifs et ont lutté par l’art contre des hordes sanguinaires de l’intégrisme véhiculé par le terrorisme aveugle qui a fait fuir des centaines d’artistes les forçant à l’exil face aux menaces de mort. Une émission culte où l’on prenait beaucoup de plaisir à entendre le tube qui fait fureur Sakina halli lbeb du jeune chanteur Fayçal que l’on n’a plus revu depuis, une belle voix qui promet beaucoup. L’émission Bled Music fut l'une des plus suivies à la TV en famille, elle avait beaucoup de succès auprès du public, les présentateurs Samia, Farid Rocker et Kamel Dynamite ont grandement contribué à ce triomphe, leur aisance espiègle et la facilité déconcertante d’aborder les thèmes ont fait d’eux des animateurs sympathiques très adopté par les téléspectateurs. De grands chanteurs talentueux et des groupes se sont fait un nom dans ce domaine grâce à cette émission. La liste est très longue à dresser un véritable tremplin pour les débutants. Mohamed Amine, le petit Cheb Anouar, Rachid et Fethi. Chaba Fadhila et Cheb Sahraoui, Cheb Khaled. Cheb Aziz, cheb Mami. L'émission comprenait aussi les sketchs de l'inspecteur Mergou sur les petits écrans.



La décennie noire paralyse l’expression artistique



Coup d’arrêt 1990, l’on interdit la musique lors des mariages, chanter, danser, prend forme d'interdit en public. Beaucoup de chanteurs, présentateurs et artistes reçurent des menaces de mort, dans un univers fondamentalement intégriste dans le fait haram [interdit], un terme qui refait surface et contraint beaucoup d’intellectuels à quitter le pays pour sauver leur vie.

Les chanteurs comme Cheb Hasni, Aziz, aimés de la jeunesse, furent lâchement assassinés en 1993. Bled Music, d’Aziz Smati, présenta les premiers clips de Raï sur ENTV, la chaîne nationale. C’est devenu un programme très populaire, parce que tout le monde le regardait, des gens de toutes les catégories sociales et de tous les âges. Il y a des émissions que nous avons tant aimées, vraiment regardées, et d’autres que nous regardons quand même puisqu'il n'y avait rien d'autre à la télé. Quoi qu'il en soit, ces émissions ont marqué notre jeunesse et notre enfance. Quand on a grandi, c'est un retour en enfance, nous disent ces pères de familles, les cheveux grisonnants qui sortaient à peine de l’adolescence à cette époque, un trop plein de souvenirs submerge aujourd’hui leur mémoire.

Le cas de l’émission Bled Music est plus édifiant, ne serait-ce que pour la forme de distraction et de divertissement qu’elle a emprunté durant toutes ces années et c’est tout à l’honneur de Canal Algérie d’avoir à remuer les archives pour nous concocter cette rétrospective qui a été suivie par nombre de téléspectateurs et j’ai eu à le vérifier en recueillant leur avis à ce sujet. L'occasion d’évoquer cette émission phare pour les nouvelles générations qui n’ont pas eu la chance de goûter à ses délices. Au-delà du caractère distractif de l’émission, nous dirons certains, elle a contribué foncièrement à véhiculer un message instructif où l'on prêchait la bonne parole et les valeurs morales et de solidarité et c'est pourquoi "Bled Music" constituait un défouloir, une bouffée d’oxygène à tout point de vue pour évacuer le stress et la monotonie pesante de la vie quotidienne.

L’on regrette que cette émission ait disparue du paysage audiovisuel, même si les chaînes privées pullulent parce tout simplement il y a des émissions irremplaçables qui ne s'effacent pas aisément de la mémoire collective.

Abdelkader Ghomchi