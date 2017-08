COMMENTAIRE : Difficile Ã©mancipation

L’Afrique peine à mettre en place sa force d’intervention rapide. Pourtant l’idée lancée en 2013, a suscité l’adhésion de nombreux Etats, convaincus que «l’Afrique doit répondre de manière coordonnée, concertée et efficace aux situations d'urgence, de crise et de conflits». Le concept de la Capacité africaine de réponse immédiate aux crises (CARIC) est souligne-t-on « une continuation de l'ambition de l'Afrique à utiliser les ressources africaines pour résoudre les problèmes de l'Afrique». Car pour les Etats qui ont souscrit à l’initiative, il est inconcevable que plusieurs années après que la majorité des pays du continent aient recouvré leur indépendance, l’Afrique demeure dans l’obligation de se tourner vers des puissances étrangères pour assurer sa sécurité et celle des frontières de ses Etats. Les partisans de cette force d’intervention estiment ainsi qu’il est temps que l’Afrique gère ses propres problèmes et ne soit plus en situation d’impuissance. Mais cette volonté affichée de s’affranchir du protectorat étranger et de se prémunir des conséquences qui en découlent tant au plan de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des pays faisant appel à une puissance étrangère, en donnant à l’Afrique les moyens d’assurer sa sécurité semble avoir du mal à se matérialiser et à devenir concrète. Du moins si l’on se fie au temps écoulé depuis l’annonce de l’initiative. En quatre ans, trois réunions seulement ont été tenues dans le but de donner forme à l’initiative de l’Union africaine. La dernière en date se tient, depuis hier, dans la capitale ougandaise, Kampala. Les experts et des chefs militaires réunis, hier, doivent ainsi transmettre leur rapport aux ministres de la Défense des pays membres, qui doivent se rencontrer aujourd’hui. Pourquoi ce retard ? L’interrogation est d’autant plus légitime que l’Afrique se porte toujours aussi mal : les crises et conflits qui l’a ronge n’ont pas été résolus ; le terrorisme prend de l’ampleur et s’étend chaque jour un peu plus sur le continent. Or la CARIC, cette force provisoire de maintien de la paix de l'Union africaine, en attendant la mise en place effective de la Force africaine en attente (FAA), une sorte de casques bleus à l'africaine, est censée justement répondre rapidement aux crises sécuritaires et à contribuer aux Opérations de soutien à la paix (OSP) sous mandat du Conseil de paix et de sécurité (CPS). La réponse est assurément à chercher du côté de ces capitales qui continuent à voir l’Afrique comme un sous continent devant être nécessairement sous tutelle étrangère. Et pour cause, la création de la CARIC est un pas de plus vers cette émancipation qui assurément n’arrange pas les intérêts de ceux qui ont fait du pillage de l’Afrique un mode d’enrichissement.

Nadia K.