Force africaine d'intervention rapide : Des experts dont des algÃ©riens planchent sur la question

Des officiers de haut rang ainsi que des experts de douze pays africains, dont l'Algérie, se sont réunis hier à Kampala, en Ouganda, pour discuter de la mise en place d'une force africaine d'intervention rapide.

C'est la troisième fois que ces spécialistes se rencontrent dans le cadre de la Capacité africaine de réponse immédiate aux crises (CARIC), une initiative lancée en novembre 2013, pour décider des situations requérant une intervention militaire sur le continent, constituée uniquement de nations volontaires.

La première réunion a été consacrée à l'efficacité de la CARIC, à sa capacité à répondre aux crises et contribuer aux opérations de maintien de la paix. Le lieutenant-général Ivan Koreta, qui a inauguré cette rencontre au nom du général David Muhoozi, chef des forces armées ougandaises, a indiqué que des mesures devaient être prises pour mettre fin aux conflits prolongés, un obstacle à la paix dans le continent. "Nous devons avoir la capacité de soutenir des interventions à différents niveaux et au bon moment dans ces conflits", a-t-il souligné devant des experts de plusieurs pays africains (Afrique du Sud, Algérie, Angola, Burkina Faso, Egypte, Niger, Ouganda, Rwanda, Sénégal, Soudan, Tanzanie et Tchad). "La CARIC pourrait avoir le bon effet, faire face à des conflits complexes et à divers scénarios plus tôt que prévu", a affirmé le représentant ougandais. M. Koreta a ajouté que les nations africaines doivent travailler ensemble, de manière intégrée, pour améliorer leur cohésion et leur capacité de réaction. Selon les premières estimations, plus de 30 millions de dollars seraient nécessaires pour la mise en place d'une force d'intervention et d'un siège, pour l'année fiscale 2017/2018. Chaque pays membre de la CARIC doit contribuer à hauteur de 12.000 dollars par an pour les opérations et les dépenses administratives de l'organisation. Un rapport des experts et des chefs militaires sera transmis aux ministres de la Défense des pays membres, qui doivent se rencontrer mardi. (APS)