Port dâ€™El Djamila : premier bateau- restaurant

«Le Dauphin», premier bateau restaurant, d’une capacité d’accueil de 300 sièges est entré en service hier au niveau du port d’El Djamila (ex-La Madrague) à Ain El Benian (Alger). S’exprimant en marge de la cérémonie d’inauguration du restaurant en présence du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a indiqué que 11 investisseurs privés se sont vu accorder des autorisations pour l’exploitation de restaurants fixes et mobiles, dont 6 ont été distribués aujourd’hui. Il a ajouté que le secteur de la plaisance maritime a pâti de l’absence de textes juridiques encadrant cette activité, précisant que le décret exécutif du 25 juin 2016 a clairement défini les conditions et modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime, avant de relever que cette activité «n’est pas facile au vu de l’importance du respect des normes de sécurité maritimes». Depuis l’entrée en vigueur en 2016 du décret exécutif, plusieurs demandes ont été déposées auprès des commissions des trois régions côtières du pays (Est, Centre et Ouest). Outre les bateaux-restaurants, ce décret définit quatre autres activités ouvertes à l’investissement. Il s’agit du transport maritime urbain, le pescatourisme (pêche de plaisance et de tourisme), la balade en mer ainsi que la plaisance sur des engins nautiques à moteur. Le ministre a appelé, par ailleurs, les investisseurs privés détenteurs des licences d’exploitation de cette activité à donner «le bon exemple en matière de respect des normes de sécurité maritimes, d’hygiène et de prestations». Mettant en avant l’importance de la qualité des services fournis aux citoyens, M. Zaalane a affirmé que des commissions spécialisées effectueront des opérations de contrôle périodique au niveau de ces bateaux-restaurants pour s’assurer de leur conformité aux normes prévues par la loi. Le ministre a indiqué que son secteur a programmé la réalisation de 14 ports de plaisance répartis sur l’ensemble des villes côtières, précisant qu’un laboratoire d’études maritime a achevé les études nécessaires à la réalisation de ces structures. S’agissant des opérations d’extension des ports commerciaux, le ministre a relevé que les travaux connaissent un taux d’avancement appréciable, notamment au niveau du port d’Oran avec un taux de 75%, de même pour les ports de Jijel, Annaba et Bejaia.