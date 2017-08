DÃ©VELOPPEMENT DU TOURISME : Promouvoir les campagnes promotionnelles

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hacène Mermouri, a mis l'accent samedi à Skikda sur la nécessité de procéder à des "campagnes promotionnelles afin d’attirer plus de touristes locaux et étrangers". Le ministre qui visitait, dans la région de Flifla, les installations d’un hôtel 5 étoiles, mis en service en 2015, d’une capacité de 242 chambres et offrant 340 postes d’emploi direct et 800 autres indirect, a salué la stratégie adoptée par les gestionnaires de cet établissement pour une meilleure attractivité auprès des clients, et a valorisé le partenariat conclu entre cet établissement et le secteur du tourisme encadré par des agences de voyages et l'Office national algérien du tourisme (ONAT). M. Mermouri a, dans cette même région, posé la première pierre d’un village touristique d’une superficie de quatre hectares qui proposera 156 chambres et 23 bungalows, en plus d’un parc d’attractions et un parc aquatique. Il a appelé, à cette occasion, les responsables locaux à fournir toute l’aide nécessaire aux investisseurs dans le secteur du tourisme. Au cours de sa visite, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat s’est enquis de la réalisation de plusieurs projets touristiques dans la commune Flifla et au chef-lieu de wilaya, parmi lesquels un hôtel 4 étoiles à Flifla dont le taux d’avancement des travaux a atteint 70 %, et un village touristique réalisé dans le cadre d’un investissement algéro-saoudien, qualifié ''de plus grand projet touristique en cours de réalisation en Algérie''. M. Mermouri a également inauguré, au niveau de la placette "La Marina" du port de plaisance de Stora, un salon de l’artisanat accueillant des stands d’artisans venus des wilayas d’El Oued, de Constantine, de Mila et de Skikda.

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a, à cette occasion mis en avant les grandes potentialités du secteur du tourisme dans cette wilaya qui ont permis, a-t-il souligné, d’attirer plus de 8 millions d'estivants au cours de la saison actuelle, soit un million de plus que l’année dernière. (APS)