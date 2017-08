Union Ennahda-Adala-Bina : Des Ã©lections Â«libres et intÃ¨gresÂ»

L’Union Ennahda-Adala-Bina a appelé hier à la tenue d’éléctions «libres et intègres à même de garantir l’égalité des chances à la lumière des changements sensibles que connaît le pays».

Dans un communiqué ayant sanctionné la réunion de l’instance dirigeante de l’Union consacrée à l’examen des développements en cours sur la scène politique et les défis de la prochaine rentrée sociale, cette formation politique a appelé à organiser «des élections libres et intègres, à même de garantir l’égalité des chances et d’appaiser les tensions sociales». L’Union a en outre appelé les compétences et les élites nationales à «assumer leurs responsabilités en contribuant au changement démocratique et en luttant contre la corruption». (APS)