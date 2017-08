Rencontre ministÃ¨re de lâ€™intÃ©rieur - HIISE : AmÃ©liorer le processus Ã©lectoral

Pas de changement dans la loi électorale dans l’immédiat, les formulaires destinés aux partis politiques et aux listes indépendantes

ne seront plus unifiés afin, a-t-il justifié, d’éviter toute forme de «marchandage» autres fraudes.

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections reconnait que l’actuelle loi organique portant régime électoral nécessite quelques «ajustements» et admet que certains de ses articles sont appelés à être amendés. Mais «pas dans l’immédiat» cependant. S’exprimant lors de la tenue, hier, à Alger, d’une réunion du conseil de la HIISE, M. Abdelwahab Derbal estime en effet que l’échéance du 23 novembre, date fixée par le Président de la République pour le déroulement des élections locales, ne permet pas de «chambouler» quoi que ce soit de ce texte électoral et promet toutefois que des «liftings» seront effectués à l’avenir, citant à titre illustratif l’article relatif au formulaire de collecte des signatures. Sur ce sujet, il assure que pour les prochaines échéances électorales, les formulaires destinées aux partis politiques et aux listes indépendantes ne seront plus unifiées afin, a-t-il justifié, d’éviter toute forme de «marchandage» autres fraudes. La HIISE a mis à profit cette opportunité pour se «mettre en branle» en prévision du prochain scrutin.

Ses membres sont revenus sur les «lacunes» observés lors des législatives du 4 mai dernier et devront examiner les observations émises par les partis politiques en vue de corriger ces insuffisances et d’améliorer le dispositif de surveillance. «La classe politique, notamment les partis sont appelés à s’impliquer davantage dans le processus électoral et à contribuer efficacement afin de garantir des élections propres et transparentes. C’est la seule voie qui mène à la légalité. Au niveau de la HIISE, notre principale mission est de veiller au bon déroulement de ce processus dans le but de faire respecter la volonté du peuple et celle de l’urne et d’assurer la transparence de l’opération du vote. Ce serait une forme de préserver la stabilité politique du pays», a expliqué le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, qui a salué «l’engagement» et le «dévouement» des membres de la HIISE en dépit, a-t-il avoué, du «manque» des moyens logistiques.

Il faut rappeler que le principe de proposer de «nouveaux» mécanismes devant faciliter l’organisation des élections locales a été validé au mois de juillet dernier par une commission mixte créée entre le ministère de l’Intérieur et ceux de la HIISE pour le suivie, le développement et l’amélioration du processus électoral. Mais faute de temps, les amendements seront remis pour les prochains rendez-vous électoraux.

Evoquant les rapports des observateurs étrangers suite aux élections législatives, Derbal souligne que son instance a reçu trois rapports dont deux ont émané de canaux diplomatiques, en l’occurrence celui des Nations-unies et l’Organisation de la coopération islamique. «Quant au rapport de l’Union européenne, c’est par voie de presse que j’en ai pris connaissance.

Et contrairement à ce que pensent certains, il n’est pas aussi alarmant que ça, ni négatif», a-t-il affirmé en précisant que les critères adoptés par les Nations unies dans de tels comptes-rendus constituent des «références». «Dans son rapport, l’instance onusienne a fait part de cinq recommandations dont la nécessité de soutenir et d’assister la HIISE, le renforcement de la surveillance de l’opération du vote dans les bureaux ou encore l’élaboration de programmes pertinents devant inciter plus particulièrement les jeunes et les femmes à participer en force aux élections», a relevé le président de la HIISE, qui soutient que l’expérience acquise lors des dernières législatives constitue un atout « important » pour son instance et ses membres en vue d’affronter les prochaines échéances électorales.

« Nous restons optimistes et confiants quant à la réussite de la prochaine élection. Je suis convaincu que désormais, nous serons plus affutés dans le terrain. Grâce à l’expérience des législatives du 4 mai, la HIISE sera en mesure de surmonter les obstacles et les contraintes que nous pourrions rencontrer. Souvenez-vous. Nous avons traité le jour du scrutin 570 plaintes dont 38 ont déférées devant le procureur général», a-t-il rappelé.

Derbal a révélé par ailleurs que des sessions de formations sont prévues à partir de ce mois de septembre au profit des membres de la HIISE, pour que ceux puissent accomplir leur mission, avec les compétences requises.

S. A. M.

Rush au niveau des partis

Avec la signature, samedi dernier, du décret présidentiel portant convocation du corps électoral, pour les élections locales (APC et APW), c’est tout le processus du renouvellement des deux assemblées populaires qui est désormais mis en branle.

Il faut dire que ces échéances électorales constituent, pour les formations politiques, une étape incontournable visant à consolider leur présence sur le terrain au niveau des assemblées élues et se rapprocher, ainsi, davantage du citoyen aux fins de mieux répondre à ses préoccupations quotidiennes.

Pour ce faire, grand nombre, si ce n’est la quasi-totalité des partis politiques, ont déjà inscrit ces élections dans leurs agendas respectifs, en lançant déjà les préparatifs en vue d’être au rendez-vous le jour J et de postuler aux sièges qu’offrent les 1.541 assemblées communales et les 48 assemblées de wilayas. S’il est un fait indéniable c’est bel et bien que les élections locales du 23 novembre prochain constituent un rendez-vous de haute importance devant regrouper toutes les couleurs politiques du pays.

En effet, nationalistes, républicains, démocrates, conservateurs et islamistes – bref toutes tendances et obédiences politiques confondues – comptent bien participer à la course électorale, prévue pour le mois de novembre prochain. Aussi et sachant que l’opération de dépôt des dossiers de candidatures prend fin le 24 septembre, un rush sans précédent est, d’ores et déjà, enregistré au niveau de plusieurs formations politiques.

C’est le cas, à titre d’exemple pour le FLN, où pas moins de 51.000 candidatures ont déjà été enregistrées par la direction nationale du parti. Selon la direction du FLN, «ce chiffre est parti pour connaitre une montée en puissance dans les prochains jours». Tout comme pour le FLN, les préparatifs avancent bien au niveau du RND où l’heure est à présent aux dernières retouches avant la finalisation des listes de candidatures. Pour leur part, Tadjamoue Amel eldjazair (TAJ), le parti Front El Moustakbal, le Mouvement populaire algérien (MPA), l’Alliance nationale républicaine (ANR), pour ne citer que ces derniers, sont autant de formations qui, tout en affichant clairement leurs ambitions pour ces élections, comptent se positionner davantage sur la scène politique, à la faveur du scrutin du 23 novembre. Les partis à tendance islamique ont eux aussi décidé d’être au rendez-vous et de se présenter en force, si l’on se réfère à l’intense activité qu’ils ont entamée en ces chauds mois d’été.

C’est le cas notamment pour le Mouvement de la société pour la paix (MSP) qui compte par là «renforcer sa présence» et pour l’Alliance des partis Ennahda-El Adala et El Bina. Les trois formations de cette alliance politique ont décidé de constituer des listes communes, apprend-t-on et déjà, les propositions pleuvent de toutes les régions du pays.

Le Parti des travailleurs (PT) sera aussi de la course. Il en est de même pour le Front des forces socialistes (FFS).

La direction nationale de ce parti d’opposition a désigné le secrétaire national chargé du pôle des relations internationales du parti, Madjid Rouar, comme coordinateur du directoire national de la campagne électorale des prochaines élections locales, comme indiqué dans un communiqué de cette formation politique rendu public le 12 août courant.

Toujours selon la même source, les différents pôles chargés d’animer et de gérer la campagne au niveau national devaient être installés le 15 du même mois. Outre ces formations politiques, il y aura également le FNA, le AHD 54, le MDS, le PST et le FAN et beaucoup d’autres formations partisanes. Les indépendants ne seront pas en reste, l’on apprend également là aussi, que le cadre dissident du MPA, l’actuel maire dynamique d’Alger-Centre, compte se présenter à la prochaine échéance avec une liste indépendante. En somme et en un mot, c’est toute la classe politique algérienne qui a affiche clairement son ambition pour ces élections du 23 novembre. Il convient de signaler dans ce contexte que les listes qui seront en lice, devront enregistrer pas moins de 7% des voix exprimées et que «dans le cas contraire, elles ne pourront siéger dans les assemblées», comme le stipule le nouveau code électoral qui est en vigueur. « Les listes qui n’ont pas obtenu, au moins, 7 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges», souligne, en effet, le code électoral qui relève d’autre part, que «les assemblées populaires communales et de wilayas sont élues pour un mandat d’une durée de cinq ans au scrutin de liste proportionnel». Le même document précise également que «les élections ont lieu, dans les trois mois précédant l’expiration du mandat en cours».

Soraya Guemmouri