Retraite proportionnelle et sans condition d'Ã¢ge de lâ€™Ã©ducation : prÃ©s de 8.000 dossiers finalisÃ©s

La Caisse nationale des retraites (CNR) a annoncé avoir finalisé dimanche le traitement des dossiers de près de 8.000 fonctionnaires relevant du secteur de l'Education nationale ayant déposé des demandes de retraite proportionnelle et sans condition d'âge avant le 31 décembre 2016, précisant que les personnes concernées recevront leurs notifications dans les prochains jours, a indiqué lundi un communiqué de la CNR. «Les services de la CNR ont finalisé le traitement de près de 8.000 dossiers répartis sur 12 wilayas», indique la même source, précisant que les personnes concernées recevront leurs notifications dans les prochains jours. «L'opération de traitement des derniers dossiers des demandes de retraite proportionnelle et sans condition d'âge déposées par les fonctionnaires du secteur de l'éducation avant le 31 décembre 2016, dernier délai avant l'entrée en vigueur de la loi 15-16 du 31 décembre 2016 modifiant et complétant la loi 83/12 du 2 juillet 1983, s'est achevée dimanche 27 aout 2017 au niveau des agences locales de la CNR», indique le communiqué. Selon la CNR, ces dossiers «étaient en instance pour des raisons liées essentiellement au non parachèvement de la procédure administrative». (APS)