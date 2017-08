Hadj / à deux jours du début des rites : M. AÏssa salue les efforts de la mission

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a exprimé sa satisfaction quant aux efforts consentis par la mission algérienne à la Mecque et pour ses tâches accomplies avec succès durant cette saison du hadj, l'appelant ainsi à poursuivre son devoir dans les Lieux Saints, et ce, à deux jours du début des rites du hadj. A l'issue d'une séance de travail consacrée à la lecture des rapports des chefs de sections de la mission à la Mecque, le ministre a déclaré que «ces rapports attestent parfaitement de la réussite de la saison du hadj, d'autant que chaque hadji est parfaitement pris en charge». «Nous devons assurer une mobilisation de tous les membres de la mission pour que les hadjis aient un séjour serein et paisible dans les camps de Arafat et Mina», a souligné le ministre qui a évoqué l'utilisation d'un portail électronique par la mission du hadj en vue de s'enquérir de la situation des hadjis, dans l'attente de l'utilisation d'autres moyens de communication. D'autre part, M. Aissa a relevé les cas de décès enregistrés chez les hadjis algériens (7 cas dont une femme) en raison des maladies chroniques, affirmant que le nombre de décès était en baisse par rapport aux années précédentes, vu la bonne prise en charge des hadjis sur tous les plans. Les services consulaires ont pris toutes les mesures nécessaires pour accélérer l'enterrement des hadjis décédés et informer leur famille, a-t-il dit,



Un vol supplémentaire programmé au profit des retardataires



Un vol supplémentaire a été programmé hier au profit des hadjis retardataires après l'intervention des pouvoirs publics auprès de la compagnie aérienne saoudienne à Riyad, a indiqué un communiqué du ministère des Travaux publics et des Transports. Le vol a été assuré par un avion de type Boeing 777, à partir de l’aéroport international Houari- Boumediene d’Alger, ajoute le communiqué. La même source a précisé que l'achat des billets s'effectuait actuellement au niveau de l'agence de la compagnie aérienne saoudienne sise à Ouled Fayet (Alger) avec le concours des cadres du ministère des Travaux publics et des Transports et d'Air Algérie.

Air Algérie a assuré le transport, à travers des vols réguliers, de 18.000 hadjis représentant son quota pour cette saison, a fait savoir la compagnie dans un communiqué, avant de rassurer les familles des hadjis que l'opération s'était déroulée dans de "bonnes conditions".

Air Algérie a précisé que des hadjis étaient bloqués au niveau de l'aéroport Houari-Boumediene (Alger) en raison du retard enregistré dans l'accomplissement de la procédure d'obtention de visa. Bien que n'étant pas responsable de cette situation et pour aider ces hadjis, Air Algérie a introduit une demande officielle auprès de l'organisme saoudien d'aviation civile afin de l'autoriser à organiser un vol supplémentaire au profit de ces hadjis, d'autant que l'espace aérien saoudien a été fermé aux compagnies aériennes étrangères conformément à ce qui est en vigueur, ajoute le communiqué d'Air Algérie. (APS)