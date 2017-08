HABITAT : M. Temmar dÃ©voile sa feuille de route

Accélération du programme de réalisation de logements, révision de la loi sur l’urbanisme, réhabilitation des villes…

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a plaidé hier pour un «permis de construire électronique» tout en accordant une «importance capitale» à la modernisation de l’administration (administration électronique) pour soulager le citoyen des longues attentes pour le traitement des dossiers, l’éradication de la bureaucratie, la réhabilitation du plein rôle des partenaires actifs (architectes, ingénieurs, ingénieurs en génie civil, concepteurs), l’urbanisation, l’architecture, la réhabilitation du vieux bâti... Pour ce faire, le nouveau ministre privilégie la voie du dialogue et de la concertation avec tous les opérateurs du secteur «sans exception et sans discrimination», tout en se basant sur le «respect du calendrier du travail».



Ainsi, en matière de promotion de l’administration et de facilitation des démarches au profit des citoyens, le secteur compte développer le traitement électronique et activer la «e-administration» dans l’habitat. Cette démarche permettra, dès sa mise en œuvre, d’accélérer le traitement de dossiers et d’éradiquer la bureaucratie, à l’image des permis de construire déposés en grand nombre au niveau des directions qui deviendront «des permis de construire électroniques», précise le ministre.



7.000 architectes, 6.000 ingénieurs et plus de 500 géomètres



M. Temmar, qui avait occupé le poste de directeur général de l’Urbanisme au ministère de l'Habitat, a également fait valoir l'importance de l'aménagement extérieur des constructions. Il a insisté, toutefois, sur le fait d’accorder une «plus grande importance» à l’urbanisation pour être en adéquation avec l’aspect de construction, rappelant que l’Algérie compte plus de 7.000 architectes en la matière, près de 6.000 ingénieurs et plus de 500 géomètres.

«Tout ce potentiel doit travailler en synergie pour faire valoir les compétences algériennes, même celles existant ailleurs. On fera appel à tout le monde pour arrêter une feuille de route», dira-t-il, précisant qu’au moment opportun les résultats des travaux seront communiqués aux médias.

Il a déploré, par contre, le fait que certaines wilayas disposent de beaucoup d’inspections d’urbanisme, tandis que d’autres non. « 14 wilayas enregistrent des carences en terme d’inspections d’urbanisme, tandis que d’autres comme Alger, Oran… disposent d’un surplus. Je trouve qu’il est temps d’opérer un équilibre», dira-t-il, tout en préconisant la mise en place de mécanismes de contrôle urbanistique, un créneau qui enregistre «un grand manque».

Il a également estimé, s’agissant du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, « département grand et lourd » vu les responsabilités qui lui incombent, que l’urbanisme doit compter autant que le volet habitat.

«Nous ne devons pas oublier que nous chapeautons également le volet urbanisme. Nous avons un grand travail à faire concernant l’urbanisme ainsi que l’aménagement des villes et l’embellissement de nos villes», a-t-il relevé, en affirmant que c’est l’objectif principal de la tenue de cet atelier.

Afin d’avoir une meilleure connaissance des problématiques relevant du secteur de l’habitat et de l’urbanisme, M. Temmar a indiqué à la presse, en marge de l’ouverture du premier atelier de concertation avec les partenaires actifs, réservé cette fois-ci aux concepteurs, qu’il compte tenir des ateliers de travail et des réunions avec les cadres et responsables du secteur en vue de tracer une feuille de route et un agenda pour définir ainsi la manière de procéder. Il a expliqué que le second atelier sera réservé aux entreprises de construction. Le troisième sera dédié aux producteurs locaux pour encourager la production locale qui, selon le ministre, se présente en qualité et en quantité.

M. Temmar a, entre autres, précisé que le programme à suivre sera celui du Président de la République et se calquera sur les objectifs de son gouvernement. «Les objectifs du département sont tracés et sont les mêmes, c’est la manière de les réaliser qui diffère», a-t-il ajouté, privilégiant la voie de la concertation avec tous les opérateurs actifs dans le secteur.

Pour ce qui concerne la réhabilitation des villes, le premier responsable du secteur préconise d’instaurer une réflexion pour la réhabilitation et l’embellissement des villes, tout en prenant en compte le foncier récupéré. «Il faut réhabiliter les grandes et villes, à l’instar d’Alger, Constantine, Oran, Annaba… en faisant appel à l’agence urbaine».

Par ailleurs, M. Temmar compte axer sur l’information et organiser des rencontres avec les journalistes en vue de fluidifier la communication au profit des citoyens et ce, via la presse mais aussi les réseaux sociaux, a-t-il déclaré.



Atteindre 100% de matériaux locaux dans la réalisation de logements



Il a, entre autres, indiqué que l’objectif est d’atteindre 100% de matériaux de construction produits localement qui seront utilisés dans la réalisation de logements en Algérie. le taux actuel de ces matériaux produits en Algérie sera revu à la hausse dans les prochaines années, a affirmé le ministre, soulignant que la stratégie du gouvernement visant à accroître le taux d'intégration des matériaux de construction dans la réalisation de l'habitat a commencé à donner ses fruits avec l'émergence, dans plusieurs wilayas du pays, d'entreprises de production de tels matériaux caractérisés par

«une bonne qualité qui n'a rien à envier à ceux importés». Sachant que le seul problème qui subsiste est relatif à la production du ciment dont l’Algérie connaît «un léger déficit» qui est en voie d’être réglé, vu la réalisation de nouvelles cimenteries mises en production ces dernières années et qui produisent des quantités estimables par rapport à la demande du marché.

A cet effet, Temmar a relevé que le recours à des matériaux de construction locaux contribuera à la réduction de l'importation de ces produits. Ces derniers étaient à hauteur de plus de 40 % en 2015. Cette tendance s'est poursuivie à un rythme plus soutenu en 2016, favorisant une épargne en devises destinées auparavant à l'importation. Le ministre s’est félicité, en outre, des résultats obtenus au moment où le secteur a entamé progressivement «l’arrêt de l’importation des matériaux de construction destinés à ces logements tout en se basant sur les matériaux produits localement».



«La loi de mise en conformité 08-15 n’est pas annulée»



Le ministre a également déclaré que « la loi n°8-15 du 20 juillet 2008 relative à la mise en conformité des constructions inachevée n’a pas été annulée, et son application se poursuit pour permettre aux propriétés de ces habitations d’achever leurs travaux. «Un grand travail en matière d’urbanisme reste à faire. Pour ce faire, un travail de conception est en cours pour préparer nos villes, une réflexion sur la réhabilitation, les extensions, les nouveaux pôles urbains… en second lieu il faut qu’il y ait un travail de contrôle», explique-t-il. Pour alléger les procédures, un groupe de travail sera mis en place pour résoudre les problèmes relatifs à cette loi. Le ministre propose une procédure qui est appliquée à l’échelle internationale en fonction de l’infraction pour mettre les choses en ordre.

Kafia Ait Allouache