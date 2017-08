Carburant : Naftal assurera l'approvisionnement

L'ensemble des stations-service à travers le territoire national resteront ouvertes durant les fêtes de l'Aid El Adha, vendredi et samedi, et assureront un approvisionnement normal en carburants, a indiqué la société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers (Naftal) hier dans un communiqué. «Durant les fêtes de Aïd El Adha el Moubarek et à l'instar des autres jours de l'année, la distribution des produits pétroliers sera assurée sur l'ensemble de son réseau de stations-service et de points de vente 24h/24 et à travers l'ensemble du territoire national», souligne le communiqué. (APS)