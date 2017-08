Principaux cimetiÃ¨res d'Alger : L'ETUSA programme des dessertes

L'entreprise publique de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) a annoncé que des dessertes sont programmées à travers quatre principales stations, à l'occasion de l'Aïd el Adha. Les bus de l'ETUSA assureront des dessertes régulières et à des heures fixes durant les deux jours de l'Aïd el Adha, vendredi 1er et samedi 2 septembre 2017, pour faciliter les déplacements des citoyens à travers les communes, les grands quartiers et vers les principaux cimetières de la wilaya d'Alger, indique un communiqué de l'ETUSA. Les dessertes vers les cimetières d'El-Alia, de Garidi et d'El Madania ont été programmées à partir de la station du Premier mai, de la station de la place des martyrs vers les cimetières d'El-Kettar, de Ain El Benian, et de Bouzaréah et de la station de Chevalley vers les cimetières de Beni Messous et de Dely Brahim. D'autres dessertes sont prévues à partir de la station de Bachdjerrah vers les cimetières de Garidi via Ben Omar et de Sidi Rezine via Baraki, et de la station d'El-Harrach vers le cimetière d'El-Alia via Sidi Tayeb. Selon l'ETUSA, des dessertes spéciales sont également prévues vers ces lieux à partir de Chaïbia, Birtouta, Sidi M'hamed, Eddalia, Zeralda et Rouiba, rappelant avoir mobilisé ses effectifs chargés de l'exploitation pour de meilleures prestations. (APS)