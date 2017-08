Permanence : RÃ©quisition de 786 opÃ©rateurs Ã©conomiques Ã  Oran...

Pas moins de 786 opérateurs économiques de la wilaya d’Oran ont été réquisitionnés pour assurer la permanence durant les deux jours de l’Aïd sur 3.873 de la région d’Oran, a-t-on appris lundi du directeur régional du commerce. La direction régionale du commerce d’Oran englobe les wilayas d’Oran, d’Ain Témouchent, Sidi Bel-Abbes, Mostaganem et de Tlemcen.

La liste des commerçants réquisitionnés dans les directions de commerce de chacune des wilayas concernées fait état de 200 boulangers pour la wilaya, sur un total de 620 pour la région, de 530 commerces d’alimentation générale et fruits et légumes sur 2.732, de trois laiteries pour Oran sur 28 dans la région, a indiqué à l’APS Fayçal Ettayeb. Il a été également retenu pour la région durant les deux jours de l’Aïd, 43 minoteries dont 12 à Oran et deux unités d’eaux minérales dont une pour Oran, outre d'autres activités jugées utiles dont le nombre avoisine la quarantaine pour Oran sur 448 pour la région, a ajouté le même responsable. Par ailleurs, le nombre d’agents mobilisés par la direction régionale du commerce d’Oran pour veiller au respect de la permanence durant ces jours de fête est de 68 pour Oran sur 252 réquisitionnés dans l'ensemble de la région, a-t-on ajouté de même source. Concernant les sites de vente de moutons dans la wilaya d’Oran réquisitionnés, la chef d’inspection vétérinaire, Nabila Bencheikh, a fait état d’une liste de 56 points de vente répartis à travers les 26 communes de la wilaya ainsi que 4 autres points retenus par le ministère de l’Agriculture pour permettre aux éleveurs de vendre directement au consommateur et casser la spéculation.

Ces derniers points de vente sont domiciliés à la Chambre de l’agriculture, sise à Misserghine, à la société oléicole d’Es-Sénia, la ferme pilote à El Kerma et dans un terrain nu à Tafraoui, a ajouté la même source en faisant observer que ces 4 points ne sont toujours pas opérationnels faute d'éleveurs. (APS)



…Et 700 à Chlef

Plus de 700 opérateurs économiques ont été mobilisés, dans la wilaya de Chlef, pour assurer la permanence. Selon le chargé du bureau de la qualité et des relations avec les associations de consommateurs, Kouadri Boudjeltia, au moins 703 operateurs économiques (dans différentes branches d’activités commerciales) seront mobilisés, à travers les 35 communes de Chlef, pour garantir l’approvisionnement des citoyens en denrées alimentaires de base, durant les deux jours de l’Aïd El Adha, et ce en application de la décision de la wilaya N02148 datée du 7 août courant.

Il s’agit, en l’occurrence, d’une vingtaine de mandataires (de gros) en fruits et légumes, 169 boulangeries, une centaine de restaurants, 393 commerçants de produits alimentaires, deux minoterie, et 16 distributeurs de lait, a t-on précisé de même source. Le responsable a signalé la mobilisation de 91 agents de contrôle pour veiller à l’application du programme de permanence mis en place, non sans appeler les agents économiques concernés à faire prévaloir l’esprit de responsabilité, afin d’éviter les mesures répressives fixées, par la loi, pour les contrevenants à ce programme. M. Boudjeltia a, aussi , fait part, à ce propos, de l’installation, durant les deux jours de l’Aid, d’une cellule de suivi, au niveau de la direction du commerce de la wilaya , au moment ou une liste de tous les commerçants désignés au titre du programme de permanence a été affichée au niveau des sièges de la Chambre de commerce et d’industrie et de la Radio locale. (APS)