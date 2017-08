SolidaritÃ© en faveur des familles dÃ©munies : MÃ©dÃ©a au tableau dâ€™honneur

Les actions de solidarité en faveur des familles démunies se sont multipliées à Médéa, à l’approche des fêtes de l’Aïd-el-adha, où des

opérations de collectes de dons pour l’achat de moutons au profit de ces derniers ont été lancées par des associations caritatives locales.

Parmi ces opérations, celle entreprise, à titre illustratif, par l’association Kafil-el-Yatim , qui a réussi, à la faveur de son projet Oudhiyet-el-Aid de réunir des dons pour l’acquisition de pas moins de trente-deux moutons qui seront distribués à des familles nécessiteuses, issus de la commune de Médéa, a appris l’APS auprès du président de cette association, Zoubir Bachène. L’opération en question est toujours en cours, selon ce responsable, qui espère collecter d’autres dons en vue de faire bénéficier un nombre plus importants de familles qui n’ont pas les moyens financiers pour accomplir ce sacrifice. Une opération similaire est menée par la section El-rayan des Scouts musulmans algériens (SMA) de la commune de Benchicao, à l’est de Médéa, qui vise à offrir, dans le cadre du projet Oudhiyet-el-aid, un mouton pour les quarante-cinq familles défavorisées recensées au niveau de la commune, à indiqué le président de cette section, Abdeslam Tarserat. Selon ce dernier, des dons suffisants à l’acquisition, pour l’instant, d’une dizaine de moutons ont été déjà collectés et l’opération va se poursuivre jusqu’à jeudi, la veille des fêtes de l’Aïd, dans l’espoir de collecter les fonds nécessaires à l’achat d’autres moutons. Les bienfaiteurs peuvent faire don en espèce ou acquérir, eux-mêmes, le mouton destiné au sacrifice qui, une fois confié à l’association, cette dernière se chargera de le remettre directement à l’une des familles démunies ciblées par cette opération, a-t-il expliqué.

L’on apprend, dans le même contexte, que de nombreuses petites associations s’activent à travers plusieurs communes rurales de la wilaya de Médéa, en vue de permettre à certaines familles pauvres de fêter dans la joie l’évènement.

Des appels aux dons ont été lancés, depuis quelques jours, en direction des bienfaiteurs afin de contribuer à la concrétisation du projet Oudhiyet-el-Aid, initié en faveur des couches les plus défavorisées de la société. (APS)