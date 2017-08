OpÃ©rateurs Ã©conomiques en prospection de marchÃ©s extÃ©rieurs : Dans quelle langue Communiquer ?

Un bon manager c’est d’abord quelqu’un qui n’a pas besoin de traducteurs à chaque rencontre d’affaires avec ses homologues du monde entier.

L’Algérie a adopté un vaste plan de modernisation de son économie. Face aux défis qui en découleront, l’entreprise en tant que moteur de croissance est appelée à mettre à niveau son mode de fonctionnement pour faire face aux défis induits par ce besoin d’externalisation. Une mutation qui exige la maîtrise des instruments de l’internationalisation, à savoir, les moyens de communication adaptés.

Sans doute, la communication est au cœur des stratégies de développement des entreprises. C’est un facteur clé de la réussite et de la croissance. A l’ère de la mondialisation, la maîtrise des langues devient essentielle, à plus forte raison au sein des grandes sociétés, dites multiculturelles, du fait surtout que le personnel vient des quatre coins du monde. L’usage de la langue anglaise et de plus en plus répandu dans le monde entier, étant une langue vivante en constante évolution. Les relations commerciales avec le monde exigent une connaissance parfaite de la langue de Shakespeare. Ainsi, l’utilisation de cette langue contribue à l’amélioration de l’image de la société et son développement à l'international. Un bon manager c’est d’abord quelqu’un qui n’a pas besoin de traducteurs à chaque rencontre d’affaires avec ses homologues du monde entier. Les ingénieurs, les techniciens et les cadres de l’entreprise sont également concernés par cette maîtrise de la langue. Ceci, explique en partie les performances des entreprises qui réussissent grâce à une connaissance accrue de l’anglais. Depuis la chute drastique des prix de pétrole, les pouvoirs publics ont affiché leur volonté d’aller vers la diversification, le développement de l’entreprise et l’encouragement de l’exportation hors hydrocarbures. On constate évidement que sans perdre du temps plusieurs mesures ont été mise en place pour notamment relever les défis et se libérer progressivement de notre dépendance des hydrocarbures.

D’après les chiffres livrés par certaines institutions et organismes d’Etat, des résultats encourageants sont enregistrés chaque année dans la croissance économique hors hydrocarbures.



S’adapter au climat du marché international



Devant cette importante croissance, et l’ouverture sur le marché international, l’entreprise nationale se trouve en face d’un monde économique en plein mutation. C’est «l’internationalisation», où l’anglais constitue le fer de lance de la communication et de la technologie et du savoir-faire. Si elle veut éviter sa marginalisation, l’entreprise doit obligatoirement donner une grande importance à cet outil de communication et de recherche scientifique. Et en plus son intégration dans le développement et la croissance doit être appréhendée et retenue comme un objectif de toute première importance. Le fait que son adaptation est une question de réussite, donc il s’agit d’un défi réel pour les entreprises nationales, pour éviter l’échec de la concrétisation de l’idée de l’internationalisation. Qu’on le veuille ou pas la prédominance de l’anglais est incontestable dans l’entreprise. Aussi, il faut le dire, plusieurs experts soulignent dans de différents rapports liés notamment à l’apport des langues dans la commercialisation des produits et l’internationalisation d’une entreprise que dans les temps actuels, l’anglais est la langue la plus utilisée dans la communication commerciale, la recherche scientifique et l’innovation, ceci explique que le choix de l’anglais est devenu incontournable. Aussi, on constate ces dernières années au niveau national la création de plusieurs écoles spécialisées dans l’enseignement de l’anglais, ce qui constitue un signe fort, de la grande importance accordée à l’enseignement de cette langue. D’ailleurs la signature récemment, d’une convention-cadre, entre l’université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene et l’école ALC éducationnel Group est une preuve à l’appui de la grande nécessité de l’anglais dans la recherche scientifique. Or, ces progrès ne pourront être achevés sans une collaboration étroite sur l’acquisition des langues entre les entreprises et la recherche universitaire.



90% des bases de données dans l’exportation sont faites en anglais



«Dans l'ère de l’économie de marché, la maitrise de l’anglais est plus qu’une nécessité, car 90% des bases de données, notamment dans l’exportation au niveau mondial sont faites en anglais. Donc la connaissance de cette langue est indispensable. Elle doit être maîtrisée parfaitement», nous a déclaré le président de l'Association algérienne des exportateurs, Ali Bey Nasri. Il dira dans ce sens qu’en Algérie, il y a certainement des entreprises qui ont une prise deconscience quant à l’importance de l’anglais dans le développement et la commercialisation des produits à l’étranges. «Je peux vous dire que l’internationalisation d’une entreprise passe inéluctablement par la maîtrise de cette langue», a-t-il précisé. Mettant à profit cette occasion, l’expert a sollicité les responsables des entreprises qui veulent réellement aller vers l’exportation et vers l’internationalisation de commencer en premier lieu par la formation de leurs personnels en anglais. En tout cas, dans une économie globalisée où la concurrence est devenue aigue, dans les marchés à l’internationale, cela nécessite de chercher tous les moyens pour s’imposer et vendre le produit.

Certes, la bonne qualité et les bons prix jouent un rôle important, mais il faut admettre que le moyen de communication doit être également perfectionné. Tant que l’anglais est une langue largement utilisée dans tout ce qui relève du service après-vente, les entreprises nationales sont dans l’obligation de s’entretenir avec cette langue. Interrogé à cet effet, Imane Sefouane consultante dans la création et le développement des entreprises explique qu’au vu de la place qu’occupe aujourd’hui l’anglais dans les différents domaines surtout dans la recherche scientifique nous sommes dans l’obligation de maîtriser ce moyen de communication.

«Une entreprise qui cherche réellement de s’internationaliser, est dans l’obligation d’utiliser l’anglais comme outil principal dans la communication et en plus de cela de former son personnel à la base de cette langue» a-t-elle dit, avant de poursuivre «l’anglais est une langue internationale parlée par un nombre important de personnes dans le monde entier. Donc, il est primordial de la maîtriser et de lui donner une place prépondérante au sein de l’entreprise qui cherche réellement à aller vers l’internationalisation et l’exportation à l’étranger» .



Intensifier les réseaux de vente



Mme Samia, consultante en entreprise et membre du Cercle de réflexion au tour de l’entreprise (CARE) trouve que les personnes qui ne maîtrisent pas l’anglais gagneraient à le faire d’urgence car il y a l’internationalisation de par les entreprises étrangères qui s’installent, et il y a la prise de partenariat et les IDE».

«Donc pour qu’il y ait une interaction entre la main d’œuvre étrangère et la main d’œuvre locale, l’anglais reste universel», a-t-elle dit, tout en citant à titre d’exemple les travailleurs de l'entreprise Sonatrach où la majorité écrasante est formée en anglais, car conscient de l’importance de cette langue. Toute personne qui veut aller outre mer ne peut réussir si elle ne maîtrise pas cette langue et surtout au Moyen-Orient.

Notre interlocutrice constate que sur les plans de formation de certaine entreprises, l’anglais commence à avoir une place importante surtout au niveau des entreprises qui veulent réellement s’internationalisée.

Cependant, les choses ne sont pas aussi simples. L’intégration de l’anglais dans l’entreprise nationale demande beaucoup d’effort notamment à travers l’organisation des séminaires et journées d’études pour expliquer, au différent acteur économique et entrepreneurs, le rôle prépondérant de la langue dans le développement et les relations commerciales dans les grandes entreprises, dans les PME. M. Abedou Abderrahmane, directeur de recherche au Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD) estime pour sa part que «Les secteurs d’intermédiations doivent maîtriser l’anglais, car sont les premiers concernée pour la promotion des produits locale au niveau des marchés extérieure du pays. «Mais cela ne veut pas dire que les entreprises vont négliger les langues surtout l’anglais», précise t-il.

Makhlouf Ait Ziane