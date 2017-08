Dans la LUCARNE : la main de l'autre

Notre football est loin d'être dans une position reluisante ces derniers temps aussi bien au niveau de notre équipe nationale, notamment celle des locaux, qu'au niveau des clubs. Les observateurs ont eu un pincement au cœur lorsqu'ils ont constaté l'élimination de nos locaux. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pu forcer le destin. Ils ont pêché à cause de certains choix pris çà et là. On ne peut avec un seul entraîneur réussir à des paliers différents. C'est quasi impossible. Malheureusement, on l'a vérifié à nos dépens. Malgré notre élimination, on s'entête à garder le même entraîneur, alors qu'ailleurs les locaux sont entraînés par des locaux comme son nom l'indique. Les locaux ne devraient pas être entraînés par un étranger. C'est l'aberration même ! —C'est du moins notre avis — Ceci dit, on a ouvert cette parenthèse pour dénoncer le comportement de nos gestionnaires de plus en plus incompréhensible, voire insoutenable.

En effet, tout le monde sait que désormais le président de la FAF, c'est bien M. Zetchi et ce depuis le 20 mars dernier. Il a ainsi remplacé M. Raouraoua qui avait régné sur la gestion de notre football depuis l'année 2001. C'était un peu l'homme du 3ème millénaire. Cette page est tournée. C’est désormais l'ère Zetchi à qui on souhaite beaucoup de réussite au sein de la « sphère footballistique » nationale où rien n'est gagné d’avance. Ce que les spécialistes n'arrivent plus à comprendre c’est le fait que face à tout échec ou « couac», on ressort le même refrain : «C'est la faute à Raouraoua ». Mais aussi que des membres de son ancien Bureau Fédéral ou même au sein de la LFP sont en train de tout faire pour « saboter » toute action bienfaitrice émanant de Zetchi et de son équipe. Il faut éviter de tomber dans ce jeu qui risque de mener à la paranoïa. Zetchi est le premier gestionnaire de notre football. Par conséquent, il faudra le laisser travailler et surtout le juger sur ce qu'il a fait et non pas sur ce qu'à fait son prédécesseur. Il ne faut plus croire aux fantômes, sauf peut-être pour les «petits esprits qui ne réfléchissent pas». Cette situation est aussi reproduite au niveau de nos clubs. Nous savons tous que Hannachi a été « destitué » par les actionnaires du club de la JSK, même si Kerbadj ne reconnaît pas le directoire, ni le comité de surveillance du fait qu'ils n'existent pas dans une société par action gérée par un Conseil d'administration. La gestion collégiale a vécu. Ceci dit, les spécialistes ont été étonnés l'entraîneur adjoint dire que c'est Hannachi «qui avait durant toute la semaine mis des bâtons dans les roues de l'équipe pour qu'elle rate cette sortie». Il aurait même été derrière la disparition de la licence de Redouani avant de réapparaitre quelques heures plus tard. Si aujourd'hui, les nouveaux dirigeants disent que la «page Hannachi est tournée», ils doivent être logiques et l’appliquer eux-mêmes et ne pas l'utiliser comme moyen de justification jusqu'au bout. Ce cas, on le retrouve aussi au MC Alger après le départ d'Omar Ghrib remplacé par Kamel Kaci Saïd. Là aussi, les nouveaux dirigeants sont un peu « hantés » par l'ex-président du club.

À Biskra, lors du match USB-MCA, on a assisté à un envahissement de terrain par quelques supporters, presque tous des adolescents. Du coup, les nouveaux dirigeants n'ont pas manqué de responsabiliser ouvertement l'ancien président en l'accusant de manipuler les supporters. À ce rythme là, on risque de ne pas s'en sortir. Le mieux serait que chacun assume ses responsabilités et sache mener son équipe à bon port conformément aux objectifs tracés initialement. Le reste, ce n’est que de la «parlote» sans effet.

Hamid Gharbi