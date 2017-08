CRB : Les joueurs en grÃ¨ve !

L’euphorie de la victoire du Chabab, lors de la première journée de la Ligue-1, face à l’USMBA (2-0) a vite fait de se dissiper et laisser place à un climat de contestation.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les joueurs ont refusé de reprendre les entraînements, ce dimanche.

Le groupe était pourtant bel et bien présent au stade 20-Août pour la reprise, prévue à 17h, mais les joueurs ont informé leur entraîneur qu’ils refusaient de s’entraîner amorçant ainsi un mouvement de grève et ce, pour une durée indéterminée.

Le coach du CRB, Todorov s’est plaint à la foulée de la situation, expliquant que « la direction aurait dû faire le nécessaire depuis longtemps,

avant d’en arriver là. «Je sais que la plupart des clubs algériens sont en crise, mais on aurait dû gérer ça autrement », a-t-il dit, naturellement dépité par la situation.

Depuis le retour du stage d’intersaison, les joueurs ont multiplié les demandes auprès de la direction du club pour qu’elle le versement de leurs arriérés, mais en vain. Profitant de la trêve qu’observe le championnat à l’occasion de l’Aïd et de la double confrontation des Verts face à la Zambie (les 2 et 5 septembre) dans le cadre des éliminatoires au Mondial-2018, les coéquipiers de Salhi ont lancé un mouvement de grève, mettant ainsi leurs menaces à exécution.

Dans l’après-midi, un des représentants des joueurs a essayé de joindre le président, Mohamed Bouhafs au téléphone dans l’espoir de débloquer la situation, mais celui-ci leur a fait savoir qu’il ne pourra pas les recevoir avant une semaine à dix jours. Ce qui a renforcé la décision de grève des joueurs. En parallèle, les supporters montent au créneau pour dénoncer la gestion de Bouhafs, qui fait face à une opposition sans précédent. Les jours à venir risquent d’être tendus pour le Chabab si cette crise n’est pas vite contenue. Il y va de la saison du CRB.

Amar B.

Les trois promus battus d'entrée

Les trois nouveaux promus en Ligue-1 Mobilis de football, le Paradou AC, l'USM Blida et l'US Biskra, ont raté leurs débuts de la saison footbalistique 2017-2018 en s'inclinant lors de la première journée de la compétition disputée vendredi et samedi.

L'US Biskra, dans son antre du 18 février 1956 d'El-Alia, n'a pas pesé lourd vendredi face au MC Alger, plus expérimenté, en s'inclinant par la plus petite des marges grâce à un but signé Hicham Nekkache. Le club des «Zibans » devra s'attendre à une saison difficile, lui qui a patienté 12 ans pour retourner en Ligue-1, après avoir végété longtemps entre la division amateur et la Ligue-2. L'USM Blida, de retour parmi l'élite après quatre années au purgatoire, a tenu 74 minutes samedi sur le terrain du MC Oran avant de sombrer, encaissant trois buts en l'espace de seize minutes seulement. Le club phare de la ville des roses a connu un été mouvementé avec notamment les arrivées de l'entraîneur, Samir Boudjaârane, et du président, Alim Chouaib, le plus jeune de la Ligue-1 avec ses 28 ans. Enfin, le Paradou AC était à deux doigts de tenir en échec l'USM Alger, l'un des prétendants au titre, au stade Omar-Hamadi. Ayant ouvert le score par l'entremise de Naïdji (32'), le PAC a laissé l'initiative aux «Rouge et Noir» en seconde période. L'USMA a d'abord égalisé grâce à sa nouvelle recrue Hamzaoui (46') avant de marquer le but de la victoire par Meftah (80', s.p). En dépit de ce faux-pas concédé d'entrée, le PAC, seul club algérien à posséder une académie, devrait être la révélation de la saison eu égard aux dispositions affichées la saison dernière en Ligue-2 qu'il a survolée de bout en bout.