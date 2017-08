EN prÃ©vision de la double confrontation face Ã  la Zambie : Les verts Ã  pied dâ€™Å“uvre Ã  Sidi Moussa

L’heure de vérité approche. À la veille de la double confrontation face à la Zambie, comptant pour les éliminatoires du Mondial de Russie-2018, le sélectionneur national a réuni ses troupes, hier, au centre technique de Sidi Moussa. Les camarades de Ryad Mahrez, toujours préoccupé par un éventuel transfert, ont entamé un microcycle de préparation en prévision de ces deux importants rendez-vous.

À l’exception de Ghezzal, autorisé par le staff technique à rejoindre le groupe mercredi matin, pour des raisons familiales, l’ensemble des joueurs convoqués étaient présents au CTN, notamment le gardien de but, M’bolhi, qui avait contracté une blessure lors du dernier match de son équipe, en championnat. Celui-ci a d’ailleurs été pris en charge par le staff médical de l’EN. Tout le reste des joueurs à pris part à une séance d’entraînement légère, aux environs de 18 h. Pour rappel, le technicien espagnol, dont c’est le premier véritable test, a convoqué pour ces deux matchs 23 joueurs plus 2 réservistes, à savoir Derfalou (USMA) et Belarbi (USMH). Ainsi, le milieu de terrain du FC Sochaux, Deham a enregistré sa première sélection chez les Verts. Par ailleurs, Alcaraz continue à faire confiance à la dernière génération à l’image d’Adam Ounas (SS Napoli-Italie), Sofiane Hanni (RSC Anderlecht/Belgique), Rachid Ghezzal (AS Monaco/France), Idriss Saadi (RC Strasbourg/France), Raouf Benguit (USM Alger/Algérie), Youcef Atal (KV Kortijk/Belgique),

Abdelkadir Salhi (CR Belouizdad/Algérie), Mehdi Jeannin (Clermont Foot/France) ou encore Ilias Hassani (Cherno More Varna/Bulgarie).

À noter que la sélection nationale se déplacera jeudi après midi à Lusaka à bord d’un vol spécial.

La première confrontation aura lieu le 2 septembre à 13h. Cette partie sera dirigée par un trio d’arbitre angolais, dirigé par Helder Martins De Carvalho.

La délégation regagnera le pays juste après la rencontre. Le second match aura lieu à Constantine, le 05 septembre à 21h30. Il sera arbitré par un trio Malien, avec à sa tête Mahamadou Keita.

Rédha M.

Ghezzal : retard autorisé

L'attaquant international algérien de l'AS Monaco (Ligue-1 française de football), Rachid Ghezzal, a été autorisé à décaler pour mercredi son arrivée au Centre technique national de Sidi Moussa en vue de la double confrontation face à la Zambie, les 2 et 5 septembre, comptant respectivement pour la 3e et la 4e journées des qualifications de la Coupe du monde 2018 de football, a annoncé lundi la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel. «Rachid Ghezzal a été autorisé par le staff technique de la sélection nationale menée par Lucas Alcaraz, et par la direction de la FAF, à retarder son arrivée à Alger et à ne rejoindre le stage au Centre technique national de Sidi Moussa que le mercredi 30 août pour des raisons purement familiales», écrit la FAF. L'équipe nationale entame lundi un stage à Sidi Moussa alors que le départ pour Lusaka se fera jeudi à bord d'un avion spécial, soit à deux jours du match prévu samedi prochain (14h00 algérienne ). Les Verts accueilleront les «Chipolopolo» le mardi 5 septembre au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine (20h45) dans le cadre de la 4e journée.

Le sélectionneur national a dévoilé vendredi la liste des 25 joueurs retenus pour ces deux rendez-vous marquée par la première convocation du milieu de terrain du FC Sochaux (France) Sofiane Daham et le retour de l'attaquant de Naples (Italie) Adam Ounas dont la première et dernière convocation remonte au mois de novembre 2016 à l'occasion de la rencontre contre le Nigéria à Uyo (défaite 3-1), mais sans pour autant l'honorer pour cause de blessure.

L'Algérie occupe la troisième place du groupe B avec un seul point à égalité avec la Zambie après deux journées. Le Nigeria avec six points domine le groupe devant le Cameroun (2 unités) qui s'affrontent dans l'autre confrontation du groupe.