REGARD : emplettes Ã  gogo

Plus que quelques jours nous séparent de la fin des soldes d’été. Le grand rendez-vous commercial n’a certainement pas été un évènement sans importance, pour le consommateur qui attend avec impatience le retour de ces bouffées d’oxygène pour les petites bourses. L’heure est, ces jours-ci, aux emplettes, sous toutes leurs formes. Les goussets sont soulagés, cela va sans dire et ça va réellement droit au cœur. Rien qu’à voir les prix de ces articles de marques que ça soit pour le vestimentaire, la chaussure ou autre, dégringoler, l’espace de cinq semaines. Les familles, c’est un fait, se frottent les mains, à l’idée de pouvoir habiller leurs enfants, en cette période de vaches maigres qui coïncide, aussi, faut-il le rappeler, avec l’Aïd El Adha et la rentrée scolaire qui suffisent, à eux seuls, pour écorcher les plus costauds et les plus tenaces des budgets. Les soldes, voilà bel et bien une chance inouïe, une occasion en or pour se permettre des folies, à moindre coût et sans se ruiner. En fait, on tient tellement à cette lueur d’espoir qui revient deux fois par an pour nous faire oublier l’envolée des prix, récurrente et institutionnalisée, malheureusement par certains commerçants, sans scrupules qui ne reculent devant rien pour achever le pauvre consommateur. La culture du solde s’installe doucement mais sûrement, chez-nous. Pour preuves, ces devantures de magasins, mises aux couleurs des promotions et des rabais, qui font des clins d’œil, dans chaque coin de rue, aux citoyens. Aujourd’hui, ces soldes font tache d’huile, à en juger par ces foules, venues de partout espérant tomber sur des produits répondant à leur goût tout en tenant compte du rapport qualité/prix. Certes, le consommateur, reste dans beaucoup de cas, sur sa faim notamment, côté tailles ou pointures, mais il n’en demeure pas moins que parfois aussi, il suffit de fouiner pour «dénicher» des pièces uniques, boudées, par le client, il y a quelques semaines, car tout bonnement, inaccessibles. Les soldes c’est, à coup sûr, le bonheur des commerçants et des consommateurs. Nous sommes loin des soldes, organisés, sous d’autres cieux, c’est une vérité, mais, une chose est sûre, chez-nous, les Algériens commencent à se familiariser avec cette grande «foire».

Samia D.