Syrie : Des milliers de syriens rentrent chez eux pour l'AÃ¯d

Des dizaines de milliers de Syriens, réfugiés en Turquie pour fuir le conflit dans leur pays, sont rentrés temporairement chez eux pour y célébrer l'Aïd al-Adha, ont rapporté lundi des médias.

De longues files de familles syriennes, chargées de bagages, faisaient la queue lundi au poste frontalier d'Oncupinar, selon des médias. Les autorités de la province turquie de Kilis (sud), frontalière de la Syrie, ont mis en place un système spécial en vertu duquel les Syriens peuvent rentrer chez eux pour la fête de l'Adha, qui sera célébrée vendredi, et revenir en Turquie. Ils doivent s'enregistrer sur un site dédié sur internet,et peuvent quitter le territoire turc à partir du poste frontalier d'Oncupinar jusqu'à mercredi.

Ils seront autorisés à revenir en Turquie à condition de rentrer d'ici le 15 octobre. Depuis son ouverture le 15 août, 40.360 Syriens ont déjà franchi la frontière, 4.000 la traversant désormais quotidiennement, selon un responsable turc local, cité par l'AFP. Les réfugiés syriens reviennent surtout dans les villes d'Al-Bab et Jarabulus dans le nord-ouest, dont les quelles Daech a été chassé. Depuis, ces zones connaissent une stabilité relative et les médias officiels turcs affirment que la vie y retourne petit à petit à la normale, avec la réouverture des écoles et la reprise des services municipaux. La Turquie avait déjà permis aux Syriens de rentrer temporairement chez eux pour la fête musulmane de l'Aid al-Fitr fin juin.

La Turquie a accueilli près de trois millions de réfugiés syriens depuis le début du conflit en 2011.(APS)