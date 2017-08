Guterres : Â«le rÃªveÂ» d'un Ã©tat palestinien

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a défendu lundi devant les dirigeants israéliens à Al Qods occupée, où il est en visite, le «rêve» de voir un jour un État palestinien vivre en paix, une solution aujourd'hui mise en doute par Donald Trump.

«Je rêve d'avoir la chance de voir un jour en Terre sainte deux Etats capables de vivre ensemble, dans une reconnaissance mutuelle, mais aussi dans la paix et la sécurité», a déclaré M. Guterres. Le secrétaire général de l'ONU a reconnu l'existence d'un «certain nombre d'obstacles».

«J'ai par exemple exprimé mon opposition aux activités de colonisation» israéliennes en Cisjordanie occupée et à Al Quds-Est occupée.

À son arrivée dimanche soir, M. Guterres a rencontré Jason Greenblatt, le représentant spécial de la Maison Blanche pour les négociations internationales chargé notamment du Moyen-Orient.

Les discussions de paix israélo-palestiniennes sont au point mort depuis avril 2004 et les constructions de colonies juives en Cisjordanie occupée se sont poursuivies.

La diplomatie internationale pousse à une solution à deux États dans laquelle un État palestinien indépendant malgès le sépticisme de l'administration Trump.