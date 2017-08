DÃ©cÃ¨s du prÃ©sident de l'AssemblÃ©e nationale burkinabÃ©e : Bouhadja signe le registre de condolÃ©ances

Le président de l'Assemblée populaire nationale, Said Bouhadja, a signé hier le registre de condoléances au siège de l'ambassade du Burkina Faso à Alger suite au décès du président de l'Assemblée nationale burkinabée, Salif Diallo. "C'est avec une grande affliction et une profonde émotion que nous avons appris la disparition de M. Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. En cette douloureuse circonstance, je vous présente, en mon nom personnel et au nom des membres de l'APN, nos sincères condoléances ainsi que notre compassion, assurant le peuple burkinabé et la famille du défunt de notre profonde solidarité", a écrit M. Bouhadja sur le registre de condoléances. "Nous saluons les qualités du défunt qui était un homme d'Etat dévoué au service de son peuple et des intérêts suprêmes de son pays", a-t-il ajouté, soulignant que "la famille parlementaire africaine perd en lui l'une des personnalités illustres qui ont tant contribué à la consécration des fondements de la démocratie et de l'Etat de droit au Burkina Faso". Le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso est décédé la semaine dernière à Paris à l'âge de 60 ans. (APS)