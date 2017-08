Dans la LUCARNE : La CAN au CamerounÂ ?

On avait à satiété traité du déroulement de la CAN-2019 prévue normalement au Cameroun. Un choix des membres du Comité Exécutif de la CAF quand Issa Hayatou était alors son « boss » incontesté. Il avait même octroyé les CAN-2021 en Côte d’Ivoire et 2023 en Guinée pour barrer la route à toute tentative d’où qu’elle vienne. C'est-à-dire qu’il avait fait cela avant son départ définitif de la CAF. Il avait tout préparé afin de servir ses amis de la contrée africaine la plus proche de son pays. L’Algérie, malgré le dossier en « béton » qu’elle avait présenté pour l’organisation aussi bien la CAN- 2017 que les autres, n’avait rien obtenu. Tout s’est décidé dans les « coulisses », comme on dit. Il faudra désormais attendre jusqu’en 2025 ou encore les autres éditions pour espérer quelque chose. La donne, faut-il le répéter, vient de changer depuis l’arrivée du Malgache, Ahmad Ahmad, devenu « l’homme fort de la CAF » en « détrônant l’inamovible, Issa Hayatou (29 ans à la tête de cette structure) assez nettement. C’est tout un bail, presqu’une vie au sommet de l’organisation qui gère le football africain.

L’espoir des Algériens, même minime, c’est de voir la CAF soutirer l’organisation de la CAN-2019 des mains des Camerounais. Les dernières déclarations très critiques à l’égard de l’avancement des travaux des différentes infrastructures pour la CAN-2019 n’ont pas été du goût des organisateurs, surtout lorsque Ahmad Ahmad avait affirmé que même « avec une CAN à 04 équipes participantes, le Cameroun ne serait pas prêt pour 2019 ». Cette constatation a été considérée comme l’affront de trop qui cherche beaucoup plus à « titiller » l’alter égo des Camerounais qu’autre chose. Car on sait tous que ce pays possède déjà une infrastructure locale capable d’organiser cet évènement majeur du football du continent. De plus, côté hôtellerie, tout baigne dans l’huile comme l’on dit. Par conséquent, les observateurs n’ont pas compris la virulence des propos du président actuel de la FAF qui cherche, peut-être, à aider les Marocains qui ont, faut-il le préciser, tous les moyens pour organiser cette CAN. Face à la réaction des Camerounais et notamment celle de Issa Hayatou, la donne a très vite changé. Ce dernier a tout réfuté en affirmant que son pays sera prêt pour organiser la prochaine CAN-2019. Du coup, Ahmad Ahmad a changé de discours et ses critiques sont de moins en moins acerbes vis à vis des Camerounais. Il est devenu malléable presque conciliant face à Issa Hayatou qui sait de quoi il parle. On a alors commencé à être moins « pointilleux » concernant les commissions d’enquête à envoyer dans ce pays pour s’enquérir de visu sur l’état des installations ou l’avancement des stades réservés à cet effet. De plus, désormais, ce ne sont pas des membres du Comité Exécutif qui sont envoyés sur place, mais bien des experts qui feront des rapports, comme l’on dit, exhaustifs et surtout sans partie pris. Du coup, ce qui a été dit sur l’organisation de la CAN par le président de cette structure quant à l’éventualité du désistement du Cameroun, est loin de la réalité, nonobstant que des pays comme le Maroc ou l’Algérie peuvent lui emboiter le pas. Avec les changements de dernière minute, notamment la nomination d’Issa Hayatou au sein du Comité d’organisation de la CAN, les certitudes d’hier sont en train de battre en brèche. Dommage !

Hamid Gharbi