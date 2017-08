Ligue-1/1re journÃ©e : L'USMA et l'ESS difficilement

La suite de la première journée de Ligue-1 n'a pas manqué d'intérêt. Elle a été marquée par le choc, à Bologhine, entre l'USMA et le PAC. Ce fut un match assez intéressant entre deux grandes équipes, très ambitieuses aussi.

Les camarades de Naïdji sont rentrés directement dans le vif du sujet. En effet, dès la vingt-huitième minute de jeu, Naïdji parviendra à ouvrir la marque devant un public médusé. Il faudra attendre la 46’ de jeu pour voir Hamzaoui rétablir l'équilibre. Ce n'est que dans les deux dernières minutes de la partie que l'USMA bénéficiera d'un penalty qui sera transformé par l'habitué, Meftah. Une victoire à l'arrachée, mais précieuse. Les gars du PAC n'ont pas démérité, mais...

À Sétif, sur la pelouse du stade 08-Mai 45 en piteux état, à huis clos, les Sétifiens ont souffert devant une très bonne équipe de l'USMH voulant à tout prix entamer le présent exercice. Dès la huitième minute de jeu, Kherbache trouvera la voie des filets. Les locaux n’ont rien vu venir. Ils finiront, à 13 minutes de la fin du premier haf, par égaliser par Nessakh, l'ex-Oranais du MCO. Et à la 66e minute de jeu, sous la pression sétifienne, Mazari battra son propre gardien. C’est malheureux pour les Jaune et Noir qui ont fourni une très bonne prestation.



Une victoire méritée,malgré tout !



À Tizi-Ouzou, tous les regards étaient braqués sur la sortie de la JSK, version Rahmouni-Moussouni, à domiacile, devant cette bonne équipe du sud algérien. Ce sont d'ailleurs les visiteurs qui parviendront à ouvrir le score par Yahia Chérif. Les Canaris accusent le coup. Ils ne retrouveront leurs esprits qu'à la suite d'un penalty transformé par l'ex-avant-centre de l'US Biskra, Jaâbout. Puis, une résistance de part et d'autre sans que ni l'un ni l'autre ne put inscrire le but victorieux. Un nul qui fait les affaires de la JS Saoura. Les locaux, par contre, perdront deux précieux points lors de leur première rencontre at home. L’avantage du terrain a été globalement favorable aux équipes recevantes, sauf pour US Biskra-MC Alger où le but de Nekkacjhe a été payant.

Le fair play a prédominé sauf lors du match US Biskra-MCA où on a déploré la blessure de plusieurs supporters mouloudéens et même un envahissement de terrain.

H. G.