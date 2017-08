ECLAIRAGE : Faire mentir lâ€™adage

Au sortir de son audience avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, le nouveau représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en Libye et chef de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), Ghassan Salamé, a déclaré à la presse être venu à Alger, entre autres, « pour écouter les conseils d’hommes connaisseurs dans la question libyenne, notamment le ministre des Affaires étrangères qui a une expérience de plus de quarante ans dans les affaires maghrébines ». Il a dit aussi qu’il était venu pour « exposer quelques idées » afin d’aider les Libyens à sortir de la crise, soulignant que le peuple libyen « mérite un avenir meilleur », ce dont tout un chacun en convient. Sur les idées exposées à son hôte, le diplomate libanais ne s’étalera point. A ce stade, il est peut-être encore trop tôt pour en faire part à la presse. Mais vu l’échec de son prédécesseur, il est certain qu’il se devait de rectifier le tir et de revoir la méthode de travail suivie jusque-là. De son côté, le chef de la diplomatie algérienne a souligné avoir évoqué avec le responsable onusien « la stratégie tracée en vue d’aboutir à une solution politique à la crise qui secoue ce pays frère ». Reste maintenant à se demander à quel point Ghassan Salamé va tenir compte des « conseils » qu’il est venu écouter. Car sans vouloir préjuger de ses intentions, l’expérience a démontré qu’il arrive qu’il y ait décalage entre le discours diplomatique tenu et la réalité des choses. L’Algérie, elle a toujours eu une position constante sur le dossier libyen. Elle apporte son soutien à la politique de dialogue et aux efforts onusiens pour le règlement de la crise en Libye, car mue par le souci de « préserver la souveraineté et l’unité nationales, l’intégrité territoriale ainsi que la cohésion du peuple frère et voisin ». Cette position a été réitérée et par le ministre des Affaires étrangères et par les hauts responsables que Ghassan Salamé a eu à rencontrer durant sa visite en Algérie. De même que lui a été réaffirmé le souhait de voir dans les semaines à venir entrer en vigueur l’accord politique. Le représentant spécial du SG de l’ONU en Libye et chef de la MANUL qui aura, durant sa mission, à rencontrer les chefs de diplomatie d’autres pays parties prenantes à la crise libyenne, aura l’occasion de constater la multiplicité des agendas et comprendra ainsi l’une des raisons de l’échec de Martin Kobler et Bernardino Léon, ses deux prédécesseurs. Il se rendra compte combien sa mission est difficile. Mais gageons que le diplomate libanais œuvrera pour faire mentir l’adage « Jamais deux sans trois ».

Nadia K.