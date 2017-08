Plan dâ€™action du gouvernement : Le premier ministre devant les dÃ©putÃ©s en septembre

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia présentera son plan d’action devant les députés à la rentrée sociale. Ce passage par l’hémicycle Zighout-Youcef, avant d’entamer le programme gouvernemental, répond, en fait, à une obligation constitutionnelle contenue dans l'article 93 de la Loi fondamentale. Un article qui stipule que « le gouvernement élabore son plan d'action et le présente au Conseil des ministres». L'article 94 qui suit stipule de son côté que « le Premier ministre soumet le plan d'action du gouvernement à l'approbation de l'Assemblée populaire nationale».

Une assemblée dont la reprise des travaux est également contenue dans l’article 135 qui précise que celle-ci doit se faire « le deuxième jour ouvrable du mois de septembre», c'est-à-dire le lundi 4 septembre prochain, et cela pour une durée de dix mois.

Pour revenir au programme lui-même, et selon nos informations, le nouveau plan d’action du gouvernement, qui sera présenté devant le Parlement par Ahmed Ouyahia, comporte plusieurs réformes, notamment en matière d’investissement et de finances.

Il est ainsi prévu que « toutes les entreprises établies en Algérie bénéficieront de facilitations et de soutiens sans aucune discrimination», tel qu’annoncé, jeudi dernier, par M. Ouyahia lors de la rencontre tripartite «Gouvernement-UGTA-Patronat».

«L’Algérie a une politique sociale constante fondée sur la justice sociale et la solidarité nationale. Je voudrais donc assurer nos travailleurs et tous les citoyens que cette politique sociale sera maintenue par le gouvernement», a déclaré à cette occasion le Premier ministre, saluant l’ensemble des entreprises du pays, qu’elles soient publiques, privées ou mixtes issues de partenariats. Le Premier ministre a tenu à assurer que toutes les entreprises établies en Algérie sont «les leviers du développement du pays».

Partant de là, le gouvernement dirigé par M. Ouyahia propose un nouveau système de financement des projets d’investissement, à travers une réforme du système bancaire.

Cette nouvelle réforme vise à encourager la création de petites et moyennes entreprises et développer les marchés des capitaux.

En outre, le Plan d’action du gouvernement prévoit d’encadrer l’investissement en dirigeant les financements vers des secteurs clés, dont l’industrie alimentaire et les secteurs de transformation d’énergies et produits miniers.

Le gouvernement Ouyahia prévoit ainsi une stratégie alternative, en remplaçant les produits ou pièces importés pour leur assemblage en Algérie par une production locale de qualité. Une mesure dédiée principalement pour les usines d’assemblage de véhicules qui opèrent en mode SKD/CKD.



Concrétiser la feuille de route tracée par le Président de la République

A cet effet, le Premier ministre a également informé les participants à la Tripartite des tensions financières auxquelles fait face le pays, ainsi que de la feuille de route qui lui a été tracée par le Président de la République, notamment pour « mobiliser des financements internes non conventionnels, maintenir le soutien à la croissance dans tous les secteurs, y compris l'industrie, les services et l'agriculture».

Et parmi les autres priorités de l’Exécutif, on retrouve la préservation de la justice sociale, le logement et l’achèvement de tous les programmes lancés dans ce secteur et cela concerne les différentes formules. Sur le plan politique, il est question de nouvelles dispositions pour renforcer les libertés, les droits et l’indépendance de la justice.

« La priorité sera accordée à la concrétisation des nouvelles dispositions induites par la dernière révision de la Constitution à travers des textes juridiques et réglementaires, outre la consolidation des droits des citoyens et des libertés et la modernisation des services publics», a dans ce contexte affirmé M. Ouyahia.

Le nouveau gouvernement préconise de mettre l’accent sur l’effort particulier à consentir en vue de moraliser la vie publique et répondre à une revendication populaire pressante en termes de transparence totale et de plus de garanties en matière de justice et d’équité dans les divers domaines de la vie sociale, politique, économique, outre la consécration de la liberté d’expression.

Le plan d’action, qui sera soumis aux députés de la nouvelle législature, véhicule une démarche articulée sur la consolidation de la sécurité et de la stabilité du pays, et de l'unité de la Nation, la continuité, notamment à travers la pérennisation de la justice sociale et de la solidarité nationale.

Pour ce qui est de la politique sociale que M. Ouyahia souhaite «dynamique, juste et solidaire», le gouvernement propose une politique basée sur «la poursuite des réformes pédagogiques et sociales de l'éducation nationale, l'amélioration du système de santé publique, le développement de l'assistance et du soutien aux personnes handicapées». Il propose également «l'amélioration du pouvoir d'achat, une politique adaptée pour une meilleure insertion sociale des jeunes, et des mesures d'accompagnement de la promotion de la femme».

Sur un autre registre, le nouveau gouvernement devra également s’attaquer à la bureaucratie considérée comme un obstacle pour la réalisation des objectifs souhaités. Et comme l’a si bien rappelé le Premier ministre lors de la tripartite, « le vrai défi réside dans l’amélioration de l’économie pour le bien-être du peuple algérien et pour préserver l’indépendance économique du pays».

Amel Zemouri