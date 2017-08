M. Ouyahia reÃ§oit M. Ghassan SalamÃ©, ReprÃ©sentant spÃ©cial du SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de lâ€™ONU : PrÃ©server lâ€™unitÃ© nationale libyenne

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu hier à Alger le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la Libye, chef de la mission d’appui des Nations unies pour la Libye (MANUL), M. Ghassan Salamé, qui effectue une visite de travail en Algérie, indiquent les services du Premier ministre dans un communiqué.

«Les entretiens ont porté sur la situation en Libye et les efforts entrepris en faveur de la mise en œuvre d’une solution politique visant à préserver la souveraineté et l’unité nationales, l’intégrité territoriale ainsi que la cohésion du peuple frère et voisin», ajoute le communiqué. L’audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel.



Extradition de 45 Tunisiens arrêtés en Libye pour tentative d’immigration clandestine



Les autorités libyennes ont extradé samedi 45 jeunes Tunisiens qui ont participé à une tentative d’émigration clandestine depuis la ville libyenne de Zaouia, a rapporté hier l’agence de presse tunisienne TAP citant un communiqué. Selon le communiqué rendu public par le département des Affaires étrangères, les jeunes Tunisiens ont été livrés dans l’après-midi aux autorités tunisiennes au poste frontalier de Ras Jedir.

L’extradition de ces jeunes intervient quelques jours après une visite officielle de trois jours (du 21 au 23 août 2017) effectuée à Tripoli par une délégation du département des Affaires étrangères tunisien, a-t-on précisé de même source. Les autorités libyennes avaient extradé le 11 août 2017 un premier groupe de 78 jeunes Tunisiens vers la Tunisie, selon l’agence tunisienne.



Merkel soutient les garde-côtes libyens



La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré hier que les garde-côtes libyens devraient être soutenus dans leurs efforts pour contenir le flux de migrants en route vers l’Europe, selon des médias. A la veille d’un sommet à Paris consacré à la crise des migrants, Mme Merkel a exprimé son souhait que les garde-côtes libyens soient capables de patrouiller dans leurs eaux territoriales et devraient recevoir «l’équipement nécessaire pour faire leur travail». «Dans le même temps, bien sûr, nous considérons qu’il est de la plus haute importance que la garde côtière libyenne adhère au droit international, tant dans ses relations avec les réfugiés et migrants qu’avec les organisations non gouvernementales», a-t-elle déclaré au journal Die Welt am Sonntag. «Si des doutes étaient soulevés à ce sujet, nous enquêterons sur les allégations», a-t-elle promis. Cette année, plus de 100.000 personnes ont déjà pris la mer vers l’Europe depuis la Libye, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), et l’Union européenne est «impatiente» que la Libye réduise cet afflux. Plus de 2.300 personnes sont mortes en tentant la traversée. «Nous ne pouvons pas tolérer le commerce des passeurs qui ont la mort de tellement de personnes sur la conscience», a déclaré Mme Merkel.

Le président français, Emmanuel Macron, organise aujourd’hui à l’Elysée une réunion entre dirigeants européens et africains pour discuter de la crise. La chancelière allemande et les chefs de gouvernement espagnol et italien seront présents, tout comme ceux du Niger, du Tchad et le chef du gouvernement d’union nationale libyen, Fayez al-Sarraj, selon les médias. (APS)