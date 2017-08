Mme Hanoune : Garantir la transparence du scutin

La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a appelé hier à Alger les pouvoirs publics à garantir la transparence des élections locales prévues le 23 novembre prochain.

Les pouvoirs publics «doivent garantir la transparence des prochaines élections locales», a précisé Mme Hanoune à l'ouverture des travaux de la session ordinaire du Bureau politique de son parti, soulignant l'importance de ce rendez-vous électoral pour le renforcement du processus démocratique en Algérie. Elle a déploré le fait que certaines communes «pâtissent de la politique d'austérité et de l'arrêt des projets», précisant que «plus de 1.000 communes sont confrontées à des difficultés financières». «Priver les élus de moyens financiers et de prérogatives est synonyme de destruction de la démocratie dans la commune», a-t-elle estimé.

La secrétaire générale du PT a, par ailleurs, appelé le Gouvernement à poursuivre la politique des investissements publics, à préserver le caractère social de l'Etat face à la crise et à récupérer les moyens publics dilapidés, soulignant que «la moralisation de l'activité économique et le bon exercice politique sont des facteurs qui favorisent la stabilité dans le pays».

Mme Hanoune a insisté sur «le retrait du code du travail et de la loi sur la santé et la libéralisation de la politique de l'emploi pour lutter contre le chômage». (APS)