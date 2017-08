Talaie El Houriat : Partant

Le parti Talaie El Houriat a annoncé sa décision de participer aux élections locales (Assemblées populaires communales et de wilaya/APC et APW), prévues le 23 novembre prochain. Cette décision a été prise lors de la 4e session du comité central du parti. Les prochaines élections locales seront les premières pour le parti Talaie El Houriat depuis l'obtention de son agrément en septembre 2015.

Selon le responsable de l'information et de la communication au niveau du parti, Fayçal Hired, 134 membres ont voté pour la participation au scrutin et 109 ont voté contre, tandis que deux membres se sont abstenus.

Les élections locales (APC/APW) pour lesquelles le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé samedi le décret portant convocation du corps électoral pour le 23 novembre prochain, qui se dérouleront, avec de nouvelles garanties de transparence et de régularité à la faveur de la révision constitutionnelle de février 2016 et des amendements contenus dans le nouveau code portant régime électoral.

Les Assemblées populaires communales et de wilaya sont élues, en vertu de la loi, pour un mandat de cinq ans au scrutin de liste proportionnel et l'attribution des sièges entre les candidats d'une liste doit obéir à l'ordre de classement des candidats sur cette liste. Dans le cas où aucune liste de candidature n'a obtenu au moins un taux de 7% des suffrages exprimés, toutes les listes de candidature sont admises à la répartition des sièges.

La liste des candidats aux Assemblées populaires communales et de wilaya doit comprendre autant de candidats que de sièges à pourvoir et un nombre de suppléants qui ne peut être inférieur à 30% du nombre de sièges à pourvoir.

Le candidat aux élections APC et APW doit remplir les conditions prévues par la loi et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente. La déclaration de candidature résulte du dépôt, au niveau de la wilaya, d’une liste répondant aux conditions légales.

Cette déclaration, faite collectivement, est présentée par un des candidats figurant sur la liste. Elle est signée par chaque candidat et comporte tous les renseignements nécessaires exigées, notamment la profession du candidat, son niveau d’instruction, le nom du parti pour les listes présentées sous l’égide d’un parti politique, le titre de la liste concernant les candidats indépendants, la circonscription électorale à laquelle elle s’applique et le programme qui sera développé durant la campagne électorale.

Les déclarations de candidature doivent être déposées soixante jours avant la date du scrutin et dès le dépôt des listes de candidature, aucun ajout, ni suppression, ni modification de l’ordre de classement ne peut se faire, sauf en cas de décès ou d’empêchement légal.

Dans l’un ou l’autre cas, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d’une nouvelle candidature. Ce délai ne peut excéder quarante jours précédant la date du scrutin. S’il s’agit d’une candidature figurant sur une liste indépendante, les souscriptions de signatures déjà établies pour la liste demeurent valables. (APS)