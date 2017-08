Retrait des dossiers de candidature : effectif depuis samedi

C’est parti pour les élections locales dont la date a été fixée par le Président de la République au 23 novembre prochain. Place désormais à la première étape de ce scrutin, à savoir la Constitution et le dépôt des dossiers de candidatures.

A cet effet, le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire prend les devants, et indique dans un communiqué de presse que l’opération du retrait des documents nécessaires à la constitution des dossiers de candidature aux prochaines élections locales a commencé depuis samedi dernier, soit le jour même de la convocation du corps électoral par Abdelaziz Bouteflika.

Le communiqué du département de M. Bedoui tient à préciser que le dépôt des dossiers se fera 60 jours francs avant la date du scrutin, soit le 24 septembre à minuit, et rappelle les documents exigés pour chaque candidat. Il s’agit d’un formulaire de déclaration de candidature, d’une notice de renseignements individuels (nom et prénoms, date et lieu de naissance, profession, adresse personnelle, niveau d’instruction…) et des formulaires de souscription de signatures pour les listes de candidats indépendants et les listes de candidats présentées sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques ne remplissant pas les conditions édictées par l’article 73 de la loi organique relative au régime électoral, relatif au parrainage des listes. Car, faut-il le rappeler, pour éviter le recours aux signatures des citoyens, l’article en question stipule qu’une liste de candidatures doit être parrainée par un ou plusieurs partis politiques ayant obtenu plus de 4% des suffrages exprimés lors des élections locales précédentes dans la circonscription électorale où la candidature est présentée ou ayant, au moins, dix élus au niveau des assemblées populaires locales de la wilaya concernées.



Le dernier délai de dépôt de dossiers de candidatures arrêté au 24 septembre



Si, en revanche, les candidats sont parrainés par une liste indépendante ou des formations politiques ne remplissant pas l’une des deux conditions ci-dessus citées, ou au titre d’un parti politique qui participe pour la première fois aux élections, cette liste doit être appuyée par au moins 50 signatures d’électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir.

Autre conditions exigées, citons l’ordre de présentation de chaque candidat sur la liste, le nom du ou des partis pour les listes présentées sous l’égide d’un parti politique, le titre de la liste concernant les candidats indépendants sans oublier également la circonscription électorale à laquelle s’applique cette liste des candidats.

Le ministère de l’Intérieur souligne par ailleurs que la remise de ces documents intervient sur présentation par le représentant dûment habilité des postulants à la candidature d’une lettre annonçant l’intention de constituer une liste de candidats. « La déclaration de candidature doit être accompagnée d’un dossier pour chaque candidat titulaire et suppléant, figurant sur la liste, comportant des pièces justificatives. Ce dossier doit, ainsi, comporter une attestation d’accomplissement ou de dispense du service national, un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3), un certificat de nationalité algérienne, une photo d’identité, un extrait d’acte de naissance pour les candidats nés à l’étranger, une copie du programme de la campagne électorale pour les listes de candidats indépendants. Il doit comprendre, également, une copie du procès-verbal de certification délivré par le président de la commission électorale de la circonscription électorale pour les listes de candidats indépendants et les listes de candidats présentées sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques ne remplissant pas les conditions édictées par l’article 73 de la loi organique relative au régime électoral », précise la même source qui fait état de la nécessité de joindre au dossier de candidature une attestation de parrainage, signée par le responsable dans le cas de présentation d’une liste de candidats sous l’égide d’un parti politique ou signée par les responsables des partis politiques dans le cas de présentation de liste de candidats sous l’égide de plusieurs partis politiques (alliance).

A noter que le dépôt des listes de candidats s’effectue au niveau de la wilaya compétente par le candidat figurant en tête de liste ou, en cas d'empêchement, par le candidat figurant en seconde position contre accusé réception.

S. A. M.