CAMPS DE LOISIRS DE JEUNES M. Ould Ali : Â«Une expÃ©rience concluanteÂ»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a indiqué hier, depuis la plage Messida, relevant de la commune d’Oum Tboul, dans la wilaya d’El Tarf, que les colonies de vacances et les programmes d’animation au profit des jeunes issus des wilayas du sud du pays et des hauts plateaux étaient «une expérience concluante». Présidant la cérémonie de clôture des colonies de vacances de la Messida, le ministre a loué la qualité des prestations assurées et les conditions de séjour et d’organisation au niveau des espaces aménagés pour l’accueil et la prise en charge des jeunes venant des six wilayas bénéficiaires du programme gouvernemental portant sur l’animation de saison estivale. L’accent a été, à cette occasion, mis sur la concrétisation de ce programme des vacances qui s’est étalé du 1er juillet au 27 août courant. Les camps de vacances aménagés dans la wilaya d’El Tarf sur un site paradisiaque, donnant sur la mer et la verdure, ont permis à quelque 4.402 jeunes venus, entres autres, de Guelma, Batna, El Oued, Tamanrasset, et Oum El Bouaghi, et dispatchés à travers 11 centres de vacances, de profiter des bienfaits de la grande bleue, a-t-on expliqué au ministre. «Ce programme de camps de vacances a permis la mobilisation de 30.000 enfants et plus de 20.000 autres jeunes et les efforts déployés par l’Etat pour assurer un séjour agréable aux jeunes tout en permettant échange, mobilité et découverte des sites naturels et envoutants conformément aux orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», a soutenu M. Ould Ali. Le ministre, qui a tenu à féliciter les encadreurs et animateurs qui ont largement contribué au succès des différentes sessions organisées dont quatre au niveau de la wilaya d’El Tarf, où des sites dédiés aux jeunes au niveau du centre de Tonga 1 (300 enfants) et Tonga 2 (400) et de celui de Draouche (200 enfants) ont été aménagés, a exhorté les organisateurs à multiplier les efforts en vue de faire bénéficier aux cours des prochaines sessions «le maximum de jeunes». La cérémonie de clôture s’est déroulée dans une ambiance festive, marquée par des chants patriotiques interprétés par des jeunes bénéficiaires du programme de camps de vacances et de loisirs. Le ministre de la Jeunesse et des Sports devait se rendre dans la wilaya d’Annaba, où il visitera le camp des vacances d’Ain Achir et le centre d’éducation physique et sportive (Creps) de la région de Séraidi. M. Ould Ali devait visiter également dans la même journée le camp de vacances dans la ville de Collo relevant de la wilaya de Skikda. (APS)