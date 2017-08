Le Coin du copiste : Les chansons de la nouvelle tendance

La génération d’interprètes des années 70 et 80 est celle qui se lamente le plus sur le sort de la chanson algérienne, pensant sur un ton pessimiste que les artistes actuels ne sont pas vraiment représentatifs d’une relève digne des grands maîtres tous genres et régions confondus. C’est un tort parfois inavouable, car dans la masse hétéroclite de chanteurs de la nouvelle génération, celle de la fin des années 90, notre jeunesse toujours rebelle exige tout en se revendiquant de l’héritage de ses aînées et des influences occidentales ou orientales, arrive avec mille et une pirouettes à émerger à la surface de la scène artistique avec des titres, voire des tubes qui ravissent l’écoute. Des groupes comme El Dey ou Freeklane ont su ouvrir le chemin et susciter des vocations en faisant valoir leur talent propre, fait de compositions qui sont un parfait métissage de musiques différentes et de fusions qui conservent cependant un cachet proprement algérien, en ce sens qu’il va droit au cœur de leur public. Dans cette optique, nous retiendrons le nom d’Ayoub Medjahed, une sacrée graine de jeune artiste qui a de qui tenir ! Il est le fils du défunt Momo, pour qui bien des gens avaient une affection toute particulière, et il paraît que dans certains cas, le talent peut se transmettre dans une famille, il paraît encore que c’est une question de gènes, diront les scientifiques avertis… Allez savoir ! Pour notre jeune Ayoub, la notoriété, voire la gloire d’être reconnu par des milliers de fans —qui ont découvert sur les ondes de la chaîne 3, dans l’émission

Serial Tagger, le fameux titre Sily ya m’tar qui passe aujourd’hui en boucle dans les radios— s’est fait attendre pendant des années avant que le public entende parler de lui. Ce fut simple : un passage à la radio et la jeune voix de notre chanteur émeut et séduit tout de suite les auditeurs. Ce fut le commencement pour notre artiste d’une multitude de succès et de concerts dans des tournées à travers plusieurs points de la capitale et du pays. C’est qu’Ayoub Medjahed, natif de Médéa, le 25 novembre 1988, avait d’abord débuté dans la musique andalouse avant de se lancer comme auteur, compositeur et interprète, puis leader d’un groupe. Mais l’aventure s’est arrêtée là puisque notre artiste a préféré suivre sa voie en solo et se faire connaître avec un titre comme El wahdani, avec un style marqué essentiellement par une touche flamenco dans une sorte de melting-pot africain et citadin qui donne le nouveau visage de la chanson algérienne, telle qu’elle est perçue par nos jeunes interprètes. Ces derniers sont plutôt ingénieux et taquinent la chance en utilisant tous les canaux de communication pour se propulser comme star. Ayoub, qui sait allier créativité et technicité sur des airs à la fois tristes et joyeux, a d’abord gagné en notoriété en utilisant Internet et obtient plus de 100.000 vues sur YouTube, ce qui attire l’attention d’un animateur qui l’invite dans son émission radiophonique. Suit un troisième titre Hkat lyem, qui récolte près de 400.000 vues en quelques mois. Petit chanteur est ainsi devenu grand en réalisant son rêve le plus cher …

L. Graba