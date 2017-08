Samir Merabet leader du groupe El Dey Ã  El Moudjahid : Â«Notre musique est dâ€™empreinte algÃ©rienne avec des influences qui vont vers dâ€™autres mÃ©lodiesÂ»

Rencontré, samedi soir, juste après la fin du spectacle dans les coulisses de la prestigieuse salle Ibn Zaydoun, le leader du groupe, grand avec sa modestie, était très dévoué pour réponde à nos questions.



Comment avez-vous trouvé le public ce soir ?

Il était magnifique comme… tous les jours à Alger et spécialement à la salle Ibn Zaydoun, que je qualifie de salle mythique, spéciale et qui met l’artiste assez proche de son public. Le contact avec nos fans est passé dès la première note de la chanson avec laquelle nous avons ouvert notre spectacle.



Comment vous évaluez votre carrière artistique depuis votre premier single jusqu’à ce jour ?

Douga… douga ! Mais ça avance très bien. A partir de notre premier single intitulé Ana Djaza’iri, ce dernier a été suivi par un deuxième single en 2013 nommé Maria, auquel nous avons fait un excellent clip qui a enregistré plus de neuf millions de vues sur Youtube. En 2014 nous avons sorti notre premier album intitulé El Dey avec treize titres. Avec tout cela le groupe a sillonné le territoire national, et nous avons fait une tournée internationale dans différents pays, Brésil, Espagne, Canada, etc., où nous avons représenté l’Algérie. Fin 2015, nous avons pris un peu de recul pour réunir et poser toutes les idées que nous avons collectées à travers nos déplacements afin de composer, créer et offrir le mieux pour nos fans. Je peux dire que cela nous a permis de collecter une belle surprise que nous réservons à nos fans.



Vous fusionnez chaâbi, gnawi et flamenco, votre musique est un carrefour de mélodies… Dans quel genre vous vous retrouvez le mieux ?

Franchement ! On se retrouve dans la musique. Dès qu’un rythme démarre on rentre dans notre élément… après ce sont les influences de chacun ! diwan, reggae, chaâbi… flamenco voire même musique africaine, c’est le tout qui fait le groupe El Dey. C’est une musique d’empreinte algérienne, elle est ressentie et inspirée par des Algériens avec des influences qui vont vers d’autres mélodies.



Contrairement aux autres groupes qui ont fait le buzz une certaine période et qui se sont disloqués, El Dey est resté soudé après 8 ans d’existence… Quel est votre secret ?

Franchement… d’après notre petite expérience, on comprend les autres groupes qui n’ont pas pu continuer. Il faut avouer qu’il est très difficile de vivre de sa musique en Algérie ! Le plus difficile est de monter des projets artistiques sans les subventions, car ces projets demandent beaucoup de moyens et beaucoup de temps. J’encourage tous les jeunes qui débutent de tenir le coup et d’avancer… D’ailleurs nous avons dit dans un titre "Ma nwalich lor de notre dernier album. Il faut vivre sa passion, résister au maximum. El Dey essaye de faire quelque chose de grand qui reste dans l’histoire qui peut toucher les cœurs… chez nous, la simplicité s’impose, car un artiste doit être simple.



A la fin de votre spectacle vous avez annoncé une surprise à vos fans… Parlez-nous de vos projets ?

Je vais vous en parler brièvement ! Le groupe s’est lancé dans la création, la composition et la préparation du prochain album qui demeure le second de notre carrière. Nous préparons, en outre, un nouveau single et un vidéo-clip pour le plaisir de nos fans.

Propos recueillis par S. O.