Le groupe El Dey enflamme la scÃ¨ne de la salle Ibn Zaydoun : AtmosphÃ¨re survoltÃ©e

Fusionnant la musique diwane, le chaâbi et le flamenco, tout en mêlant quelques touches plus jazzy, le groupe El Dey a enflammé, dans la soirée du samedi dernier, la scène de la salle Ibn Zaydoun. Une ambiance des plus surprenantes, dansante et survoltée, lors d'un concert spectaculaire, au bonheur d’un public de mélomanes qui connaissait par cœur son répertoire et demandait avec insistance ses morceaux favoris.

Tant attendu par le public, le groupe El Dey s’est produit, samedi soir, à la salle Ibn Zaydoune à Riadh El Feth. Dans une ambiance festive et bon enfant, ce groupe phare de la chanson moderne a subjugué le public par ses présences sur scène. Ces jeunes mélomanes amoureux de la chanson moderne et des rythmes méditerranéens ont ébloui, le temps d’une soirée, le public qui était venu nombreux à la salle Ibn Zaydoun. Jeunes, moins jeunes, en famille ou entre amis, ils se sont déplacés pour assister à ce concert que nous qualifions de surprenant. Avec leurs chansons à succès "Ana Djazaïri", "Noudjoum Ellil" ou "Maria", le groupe a su profiter de l'écoute particulière du public tout en enflammant la scène avec des morceaux plus rythmés, toujours conçus pour concilier les musiques modernes et le patrimoine algérien. Le savoir-faire et la touche musicale qui empreignent ce groupe entre le flamenco, avec la guitare de Samir Merabet le leader du groupe, le jazz avec une touche de darbouka et un important apport de saxophone, en plus de rythmes proches de la chansonnette châabi pour habiller des textes accrocheurs et légers, définiraient la musique de ce groupe créé en 2009. Le dernier coup de cœur du groupe, "Maria", largement diffusée à la télévision, que le public a longtemps attendue, a prouvé que ce groupe a un grand potentiel sur les planches où ses membres se comportent déjà comme des professionnels de la scène qui interagissent avec l'assistance et tentent de la satisfaire.

Le groupe a, ainsi, offert une palette de chansons adaptées au goût d'un jeune public "enthousiaste". Dès le premier refrain de la chanson intitulée "La Ilaha illa lah", le public chantait en chœur avec Samir qui fredonnait des refrains tantôt en arabe, tantôt en espagnol. Ce dernier et ses amis ont enflammé la scène avec leur énergie. Dynamique et ambitieux, l’ensemble du groupe a dansé, sauté et chanté avec ses fans venus nombreux assister à ce show mémorable. Sans discontinuer, ce groupe phare de la chanson moderne a entonné une dizaine de chansons puisées de leur album baptisé "El Dey". "Ma nwalich lor", "Ana Djaza’iri", "Ya âachaq Ezzine", "Kahlet lâyoune", "Bnate el Bahdja" sont les titres qui ont déhanché et mis les présents de la salle Ibn Zaydoun en sueur. Spontanés et livrés à la mélomanie, les jeunes ont jeté les présents dans une ambiance inouïe… un public des plus complices, des plus heureux et des plus surpris d'une légendaire prestation pleine de délire et infatigable. Applaudissements, youyous, cris de liesse fusaient de partout parmi l'assistance pour exprimer le plaisir et le privilège d'assister à un tel spectacle, animé par des artistes complets. Il y a lieu de rappeler que le noyau de ce groupe est composé de musiciens originaires de la commune d’Hussein Dey. Un premier titre à succès, "Ana Djaza’ïri", fait connaître le groupe en 2011. Puis vint "Maria", en 2013. Au début de l'année 2014, le groupe El Dey sort son premier album éponyme. Au printemps de cette même année, le groupe est invité en tête d’affiche du 8e Festival national de la musique diwane à Bechar. Peu avant la Coupe du monde de football en 2014, ce groupe est sélectionné comme supporteur et ambassadeur culturel pour accompagner l'équipe d’Algérie au Brésil. En août de la même année, El Dey a assuré une mini-tournée dans plusieurs villes algériennes. À l'automne 2014, El Dey prend l’avion pour l’Espagne et se produit à la 17e édition de la "Fira Mediterrània de Manresa. Par ailleurs, le groupe a été lauréat du prix du meilleur groupe de l’année 2015, et ce, à la 2e édition des Algerian Music Awards. En 2016, El Dey anime un événement en Algérie susceptible d'être enregistré dans le Guinness book des records. Il s’agit du « plus grand selfie du monde ». En août, le groupe assure son premier concert en Amérique du Nord, au Canada.

Sihem Oubraham