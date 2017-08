Regard : CortÃ¨ge nuptial ou funÃ¨bre ?

Voler en justes noces est un grand évènement qu’il ne faut pas rater. C’est une affaire de «sous» certes, mais aussi de « nif», histoire de ne pas être la risée de certains ou pour faire barrage tout simplement aux commérages, aux langues bien pendues. Chez-nous, le mariage n’est pas uniquement l’affaire du couple nuptial, mais aussi celle de toute la fratrie, des oncles et des tantes et même celle des copains. Bref, tout le monde doit mettre la main à la pâte ; question de principe, qu’on le veuille ou non. Cette solidarité, il faut le dire, spontanée et surtout débordante, se voit aussi, dans ces cortèges nuptiaux où tous est permis, même les interdits, le ridicule et l’insensé. Ces derniers, se transforment souvent en grand show s’adonnant à des acrobaties des plus folles, voire dangereuses. C’est une réalité malheureusement que de voir des jeunes monter sur les toits de voitures et se donner en spectacle pour les besoins de la fête.

À vrai dire, le cortège est devenu une aubaine pour accélérer. Le contexte est particulier et le conducteur est appelé, pour la bonne cause, de mesurer, d’évaluer ses limites d’incivilité à travers des dépassements dangereux, des queues-de-poisson, slalom entre les véhicules, en d’autres termes, toute la batterie du cascadeur attitré, à la seule différence que celui-ci n’est pas sous les feux de la rampe. Ce n’est pas étonnant que nos cortèges nuptiaux se transforment bien des fois, en cortèges funèbres causant des drames familiaux. Combien de fois, des automobilistes ne se sont-ils pas trouvés piégés par de longs cortèges bloquant totalement la circulation sur plusieurs kilomètres. Le comble, c’est que les participants aux cortèges ne s’ inquiétant nullement du désagrément causé aux citoyens, et continue comme si de rien n’était. De nos jours, ces cortèges deviennent un véritable coupe-gorge. Les bilans des services de sécurité sont là pour l’attester, tous les jours, d’où l’importance de la sensibilisation pour éviter les débordements.

Samia D.