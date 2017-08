Situation des droits de l'Homme au Maroc : Un SÃ©nateur amÃ©ricain Â«trÃ¨s prÃ©occupÃ©Â»

Un sénateur américain, Tim Kaine, s'est déclaré «très préoccupé» par la situation des droits de l'homme au Maroc, notamment dans la région du Rif où un mouvement de protestation se poursuit depuis plusieurs mois, affirmant qu'il soutient «fermement le droit de toutes les personnes d'exprimer pacifiquement leurs griefs», ont rapporté hier plusieurs médias.

Le sénateur américain de Virginie, membre du comité des relations extérieures du Sénat et membre du sous-comité du Sénat des Etats-Unis sur le Proche-Orient, l’Asie du Sud, l’Asie centrale et le contre-terrorisme, candidat à la vice-présidence aux côtés d’Hillary Clinton lors de l’élection présidentielle de 2016, a émis dernièrement une lettre à ses électeurs concernant la situation actuelle au Maroc. Kaine écrit, dans sa missive, reproduite par les médias : «J’ai des préoccupations concernant l’état des institutions (...) et des droits de l’homme au Maroc. Les citoyens ne sont pas entièrement protégés en ce qui concerne leur expression, les médias indépendants sont significativement restreints».

S'adressant à ses électeurs qui l'ont sensibilisé sur la situation au Maroc et s'exprimant à propos des troubles sociaux actuels qui agitent la région rifaine d’Al Hoceima depuis des mois, le sénateur Kaine a ajouté : «Au cours des derniers mois, des dizaines de milliers de Marocains se sont joints à des manifestations de protestation appelant à des droits politiques, des opportunités économiques et la fin de la corruption. En réponse, le gouvernement a arrêté plus de 100 dirigeants du mouvement de protestation». Il a rappelé que des «organisations des droits de l'homme comme Amnesty International avaient déjà accusé le gouvernement marocain d'avoir eu recours à la torture de manifestants détenus, mais les tentions persistaient». «Je suis très préoccupé par ces développements et je soutiens fermement le droit de toutes les personnes d'exprimer pacifiquement leurs griefs», a-t-il conclu.



Appel à la mise en place d'un mécanisme onusien



La militante sahraouie des droits de l'homme, Aminatou Haidar, a appelé samedi à Alger, les Nations Unies à mettre en place un mécanisme de surveillance des violations des droits des Sahraouis par le Maroc, d'autant que la Minurso «assiste impuissante à ces violations», tout en exprimant le souhait de voir le nouvel Envoyé personnel onusien donner une impulsion au plan de paix.

«Le Maroc continue à interdire l'accès d'ONG, de différentes organisations internationales (politiques, parlementaires, syndicales, estudiantines) et d'organes de presse, aux territoires sahraouis occupés, en vue de dissimuler les graves violations des droits de l'Homme commises contre des civils sahraouis qui revendiquent pacifiquement leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance, à l'exploitation de leurs ressources naturelles et la libération de l'ensemble des détenus politiques sahraouis», a indiqué Mme Haidar lors d'une conférence de presse animée conjointement, samedi au siège de l'ambassade de la RASD à Alger, avec Mme Fatma El Mehdi, membre du secrétariat national du front Polisario et secrétaire générale de l'Union nationale des femmes sahraouies (UNFS).

À cet effet, Mme Haidar a évoqué les violations des droits de l'homme commises par l'occupation marocaine contre les civils sahraouis durant la période allant de janvier à août 2017, relevant que le nombre de manifestations pacifiques du peuple sahraoui pour revendiquer son droit à l'autodétermination et jouir pleinement de ses ressources naturelles, s'élevait à près de 225, outre les mouvements de solidarité avec les détenus politiques sahraouis. «Les autorités marocaines ont eu recours, à maintes reprises, de la violence notamment à la gégène et à l'arrestation abusive de 105 jeunes sahraouis», a-t-elle ajouté, mettant en avant que le nombre des détenus sahraouis dans les différentes geôles marocaines a atteint plus de 70 prisonniers dont deux mineurs.

Il y a aussi, a-t-elle poursuivi, les procès politiques tenus en juillet dernier contre les défenseurs des droits de l'homme et militants sahraouis, outre les peines iniques prononcées à l'encontre des détenus politiques du groupe Gdeim Izik. Les autorités marocaines continuent à interdire l'accès d'une dizaine d'observateurs étrangers au Sahara occidental occupé, en vue de dissimuler leurs pratiques inhumaines infligées aux Sahraouis, ajoute la militante sahraouie.

«Le peuple sahraoui est déterminé à poursuivre la lutte jusqu'à la victoire et la proclamation de l'Etat sahraoui», a indiqué Mme Haidar, appelant à mettre en place «un mécanisme» onusien pour surveiller les violations marocaines commises contre les citoyens sahraouis, d'autant que la Minurso «assiste impuissante aux crimes et violations commis par le Maroc contre le peuple sahraoui».

Elle a appelé à faire pression sur les autorités marocaines pour qu'elles respectent les décisions de la légalité internationale et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

La militante sahraouie a exprimé son souhait de voir le nouveau Envoyé personnel de l'ONU, Horst Kohler, assumer pleinement ses missions et engager des négociations «sérieuses». Elle a également salué «le soutien stratégique» de l'Algérie au peuple sahraoui et à sa cause juste pour l'autodétermination. De son côté, Mme Fatma El Mehdi a indiqué que le Maroc, depuis son adhésion à l'Union africaine (UA), avait tenté, en vain, d'expulser le Sahara occidental de l'organisation africaine, estimant que l'UA est un «acteur et partenaire réel» de la République sahraouie et a toujours défendu l'indépendance de ce territoire occupé.