RentrÃ©e scolaire : Assurer une Ã©ducation Citoyenne

Plus de 9 millions d’élèves sont attendus, le 6 septembre prochain, dans les différents établissements scolaires du territoire national. Ce nombre important, il faut le dire, traduit en fait une augmentation de 270.000 élèves, tous cycles confondus, par rapport à l’année scolaire écoulée, a notamment indiqué la ministre de l’Education nationale.

Dans son allocution d’ouverture des travaux de la conférence nationale sur les derniers préparatifs de la rentrée scolaire 2017-2018 qu’elle a présidée, hier, avec les directeurs de l’Education nationale, Mme Nouria Benghebrit a également appelé à «la mobilisation de chacun», à l’occasion de la rentrée. «Il est clair qu’avec plus de 9 millions d’élèves et 26.964 établissements scolaires, la mobilisation de chacun est un impératif pour faire de cette rentrée scolaire qui s’annonce, une année réussie», a déclaré la ministre, insistant par la même sur l’importance d’offrir à chacun les meilleures conditions d’apprentissage. En effet et après avoir rappelé «les efforts consentis par l’Etat algérien qui a fait de l’éducation de ses enfants, tous ses enfants, priorité nationale», la ministre relève qu’alors même que «notre pays vit une conjoncture financière particulière, cette volonté politique ne s’est jamais essoufflée».

Poursuivant ses propos, et s’adressant aux directeurs de l’Education nationale, elle notera que « face au choix stratégique de l’Etat d’assurer à tous les enfants de ce pays, une éducation de base de qualité, nous nous devons d’offrir à chacun les meilleures conditions d’apprentissage.



«Tous mobilisés pour une école citoyenne et de qualité»



La mobilisation est le maître mot et le message adressé hier aux directeurs de l’Education, à la faveur de la rencontre qui s’est déroulée au siège du département de Mme Benghebrit. D’ailleurs, le slogan retenu pour cette année scolaire est «Tous mobilisés pour une école citoyenne et de qualité». La ministre soulignera dans ce contexte que le cours inaugural de la rentrée prévue le 6 septembre portera en fait sur le thème de «l’éco- citoyenneté».

Poursuivant ses propos, la ministre explique que l’accent sera ainsi mis sur l’éducation comportementale, avec une contribution active du ministère de l’Environnement et des énergies renouvelables. Le thème de cette rentrée scolaire a été choisi, pour «insister une fois de plus, sur la nécessité de l’implication renforcée de tous les acteurs et partenaires afin de poursuivre nos efforts dans la quête de la qualité qui va consolider la performance retrouvée de notre école, et atteindre les objectifs du développement durable 2015-2030, auxquels l’Algérie s’est souscrit», a soutenu la ministre.

Il faut dire ici que plusieurs actions seront développées autour du thème fédérateur de cette année scolaire. L’essentiel de ces actions, inscrites au plan d’actions du gouvernement, portera notamment sur l’amélioration de la maîtrise des langages fondamentaux, au primaire; la refonte du système d’évaluation pédagogique ; la généralisation progressive de l’enseignement de Tamazight et l’amélioration de la gouvernance dans le système scolaire en poursuivant la numérisation du secteur. Il sera question également du renforcement de l’éducation à la citoyenneté et la mise en œuvre du programme national de formation en direction des tous les personnels, comme l’une des modalités principales de mise en œuvre de toutes les actions inscrites dans le programme du ministère.

Mme Benghebrit rappellera dans ce cadre qu’une plateforme de formation à distance a été mise en ligne au profit des chefs d’établissements scolaires ; une formation qui a porté sur la gouvernance, le leadership éducatif et le projet d’établissement et ce, au profit de pas moins de 1.630 proviseurs.



Des directives claires et précises pour le suivi de l’année scolaire



A la faveur de cette rencontre, nombre de directives et orientations aussi claires que précises ont été données aux 50 directeurs de l’éducation. Ainsi et au plan administratif, il a été demandé aux directeurs de l’Education nationale ainsi qu’aux chefs d’établissements et aux inspecteurs de «veiller au respect scrupuleux des consignes officielles. Il vous faut veiller à la mise en œuvre des textes réglementaires qui régissent l’année scolaire et les dispositions de la circulaire-cadre, mise en ligne sur le site du ministère et qui comprend 142 actions qui s’articulent autour de six axes majeurs». Et d’ajouter sur un ton ferme : «Vous êtes appelés à transmettre des notes périodiques sur le déroulement de la rentré et nous tenir informés, de manière diligentes, des problèmes que vous rencontrez. Ces pièces constituent de précieux indicateurs pour le suivi de la rentrée. En ce qui concerne le plan pédagogique, la ministre a invité les directeurs de l’éducation à «effectuer des visites de terrain» et vous «assurer du lancement effectif de la rentrée à la date arrêtée».

Les consignes portent également sur la nécessité de s’assurer de la disponibilité de l’encadrement, de veiller à ce que l’encadrement pédagogique des enseignants se fasse par les inspecteurs, notamment les nouveaux enseignants et de veiller aussi à ce que les manuels scolaires parviennent aux élèves dans le temps requis.



30 nouveaux livres scolaires et 6 cahiers d’exercice pour la rentrée 2017



Tout comme lors de l’année écoulée, l’Office national des publications scolaires (ONPS) organisera du 5 au 12 septembre, un salon du livre scolaire. Cette année verra l’introduction de 30 nouveaux manuels et 6 cahiers d’exercice au niveau du 2e palier des cycles primaires et moyen, précise la ministre. Il faut savoir que pas moins de 65 millions de livres scolaires devraient être distribuées, au cours de cette rentrée scolaire 2017-2018.

Le dernier délai d’acheminement de ces livres au niveau des établissements scolaires est fixé au 31 du mois courant.

Autre remarque importante, les directives au plan de la gestion des ressources humaines ont porté essentiellement sur la nécessité du rééquilibrage des effectifs, en assurant un redéploiement efficace vers les zones susceptibles d’être déficitaires.

«Rationaliser la gestion des ressources humaines est un impératif», note la ministre tout en mettant l’accent sur le fait «qu’aucune division pédagogique ne doit rester sans encadrement ».

Mme Benghebrit insistera également sur l’importance d’actualiser la plateforme numérique administrative. Il faut dire ici que l’objectif assigné par la numérisation de la gestion, réalisée par le ministère de l’Education nationale, est l’amélioration sensible et efficace du service public d’éducation, la transparence et l’équité.

Il sera souligné également lors de cette rencontre que le système d’information —mis en place par le département dirigé par Mme Benghebrit —assure notamment la gestion des ressources humaines, des recrutements, de la scolarité, des infrastructures et équipements, la formation et l’enseignement à distance, la communication institutionnelle, la messagerie et des espaces extérieurs grand public (parents d’élèves, citoyens, etc.). Evoquant ensuite le plan de «vie scolaire», la ministre et tout en relevant une amélioration globale du cadre physique des structures, soutiendra cependant que «beaucoup, reste à faire».

Des instructions seront ainsi données aux chefs d’établissements, pour rendre nos écoles «attrayantes», signalant ici que la préservation d’un cadre scolaire favorable est, aussi, un acte citoyen.

S’attardant sur la question inhérente à l’acte citoyen, Mme Benghebrit souligne que dans l’objectif d’initier les apprenants au vote, à la pratique démocratique et de «donner du contenu à l’éducation civique qui doit se traduire par des pratiques concrètes, tous les chefs d’établissements sont instruits afin d’organiser des opérations d’élections des délégués de classe qui prendront le format de véritables élections avec urne transparente, bulletins de vote, …, selon un protocole qui sera distribué». Enfin et au plan de la gestion de proximité et de la communication, des orientations ont été données aux fins de créer les conditions optimales pour des concertations régulières et systématiques entre l’administration scolaire et les partenaires sociaux.



«Pérennisation des cantines scolaires et versement de la prime de scolarité spéciale de 3.000 DA dans les délais»



Outre l’ensemble de ces directives, la ministre insistera sur la nécessité de l’encadrement pédagogique et administratif nécessaire ainsi qu’une implication plus accrue de tous les intervenants dans la mise en œuvre du programme intégré de pérennisation des cantines scolaires et le versement de la prime de scolarité spéciale de 3.000 DA dans les délais. La ministre relève, d’autre part, que l’implication doit être plus forte également pour la prise en compte efficace des questions relatives à la prise en charge des besoins spécifiques et que tous les moyens doivent être mis en œuvre en vue d’affiner, dit-elle, la lutte contre la déperdition scolaire, notamment dans le cycle moyen. Enfin, le sixième et dernier point mis en exergue concerne la mise en place d’une organisation qui puisse permettre aux élèves de faire le choix de leurs délégués de classe, conformément au protocole établi. En réponse à une question portant sur la généralisation de l’enseignement de Tamazight, la ministre a affirmé que Tamazight sera enseigné cette année à travers 37 wilayas du pays.

S’exprimant par ailleurs au sujet du Baccalauréat 2018, et après avoir rappelé que le dossier de la réforme du BAC est sur le bureau du Gouvernement, la ministre assure que le bac 2018 ne connaitra pas de changement et que cet examen national obéira au même protocole suivi pour le bac 2017. Sur un autre plan et pour ce qui est de l’exploitation des listes de réserve en ce qui concerne le recrutement des enseignants, l’on apprend qu’il sera procédé à la poursuite du recours à ces listes et ce, jusqu’au 31 décembre 2017, pour le cycle primaire, alors que le dernier délai y afférent pour les cycles moyen et secondaire est fixé pour fin 2018.

La rencontre avec les directeurs de l’éducation a vu également l’organisation de pas moins de trois ateliers relatives notamment à la gestion financière, la formation et le système informatique ; les volets pédagogiques, éducatifs et les questions de scolarisation ainsi que l'organisation, les lois et les activités culturelles et sportives.

Les recommandations devant couronner les travaux de ces ateliers contribueront, et à coup sûr, à trouver les meilleures solutions aux questions posées avant la rentrée scolaire, dans le cadre de la concertation et en toute sérénité.

Soraya Guemmouri